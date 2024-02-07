При ударе дрона повреждения получил объект связи в белгородском селе
В Грайворонском городском округе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал окраину села Пороз, в результате повреждения получил инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших, по словам губернатора, нет. Специалисты начнут восстановительные работы в ближайшее время, уточнил он.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. В Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
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