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Военная операция на Украине ,  
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При ударе дрона повреждения получил объект связи в белгородском селе

Гладков: при атаке дрона на белгородское село Пороз поврежден объект связи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Грайворонском городском округе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал окраину села Пороз, в результате повреждения получил инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по словам губернатора, нет. Специалисты начнут восстановительные работы в ближайшее время, уточнил он.

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Фото:Яндекс.Карты
Село Пороз расположено на западе Белгородской области в 1 км от границы с Сумской областью Украины.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. В Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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