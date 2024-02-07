Минобороны: над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire

Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire

Над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны России. Ранее в регионе объявляли ракетную опасность

RM-70 Vampire (Фото: Zabur Karuru / Antara Foto / Reuters )

Российские средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

«Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, семь снарядов были уничтожены.

Часом ранее в Белгороде и Белгородской области объявляли о ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призывал жителей не подходить к окнам и спуститься в укрытия.

С начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Самый массовый ракетный обстрел Белгорода произошел 30 декабря 2023 года, в результате него погибли 25 человек, более 100 человек пострадали. Гладков называл эту атаку «самыми тяжелыми последствиями за последние два года».