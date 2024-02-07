Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire
Российские средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, семь снарядов были уничтожены.
Часом ранее в Белгороде и Белгородской области объявляли о ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призывал жителей не подходить к окнам и спуститься в укрытия.
С начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Самый массовый ракетный обстрел Белгорода произошел 30 декабря 2023 года, в результате него погибли 25 человек, более 100 человек пострадали. Гладков называл эту атаку «самыми тяжелыми последствиями за последние два года».
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