Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.

Повреждения получили автомобиль и четыре частных дома. В одном домовладении снаряд значительно повредил хозпостройку, в трех других посечены кровли, фасады и окна.

Новая Таволжанка находится в непосредственной близости к границе с Украиной. Артиллерия украинской армии регулярно обстреливает село.

Накануне, 6 февраля, населенный пункт также попал под обстрел ВСУ, повреждения получили три дома.