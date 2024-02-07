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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.

Повреждения получили автомобиль и четыре частных дома. В одном домовладении снаряд значительно повредил хозпостройку, в трех других посечены кровли, фасады и окна.

При обстреле Новой Таволжанки пострадали три домовладения
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Новая Таволжанка находится в непосредственной близости к границе с Украиной. Артиллерия украинской армии регулярно обстреливает село.

Накануне, 6 февраля, населенный пункт также попал под обстрел ВСУ, повреждения получили три дома.

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Вячеслав Гладков Новая Таволжанка Белгородская область обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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При обстреле Новой Таволжанки пострадали три домовладения
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ВСУ в третий раз за день атаковали село Новая Таволжанка
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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
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