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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Палата представителей США отклонила пакет помощи Израилю на $17,6 млрд

В США отклонили пакет помощи Израилю на $17,6 млрд, который раскритиковал Байден
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Предложенный республиканцем от штата Калифорния Кеном Калвертом законопроект о финансировании Израиля на $17,6 млрд без помощи Украине провалился при голосовании: против проголосовали демократы и 14 республиканцев

Палата представителей США (нижняя палата парламента) отклонила законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд, передает Business Insider.

Несмотря на то что за выделение помощи проголосовало большинство членов палаты (250 против 180), для его одобрения требовалась поддержка двух третей от всех представителей, то есть не менее 287 голосов.

Как отмечает Business Insider, принять законопроект не удалось из-за сопротивления демократов. Они выступают за включение помощи Израилю в масштабный закон, в который также должна войти поддержка Украины и финансирование укрепления южной границы США. Кроме того, против инициативы проголосовали 14 республиканцев, которые заявили, что законопроект безответственен с финансовой точки зрения.

«У Израиля соотношение долга к ВВП ниже, чем у Соединенных Штатов. Этот пакет помощи не будет компенсирован, поэтому он увеличит наш долг на $14,3 млрд плюс проценты», — отметил республиканец, член палаты представителей от штата Кентукки Томас Мэсси.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Законопроект, о котором идет речь, представил 3 февраля сенатор-республиканец от штата Калифорния Кен Калверт. Он предусматривает предоставление $17,6 млрд Израилю без помощи Украине и финансирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности на границе с Мексикой. Президент США Джо Байден грозил наложить на законопроект вето, если бы его одобрил конгресс.

Конгрессмены не могут решить вопрос о дополнительной поддержке Киева и Тель-Авива с прошлой осени. Байден предлагал законодателям одобрить пакет расходов общим объемом $106 млрд, из которых $61 пошел бы на военную помощь Украине, а еще $14 млрд — Израилю. Однако в начале декабря сенат отказался рассматривать законопроект из-за споров о выделении дополнительных средств на охрану границ.

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5 февраля сенат США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на сумму более $118 млрд. В проекте $60,06 заложено на помощь Киеву, а $14,1 млрд — на помощь в обеспечении безопасности Израиля. Байден в тот же день призвал принять проект в срочном порядке, однако в нижней палате парламента заявили, что этот закон «обречен».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
палата представителей США США Израиль Джо Байден финансовая помощь
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