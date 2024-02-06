Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Белый дом заявил, что Байден наложит вето на помощь Израилю без Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на помощь Израилю, если он не будет включать финансирование для Украины, и документ одобрит конгресс. Об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома, опубликованном на сайте американской администрации.

Администрация США «решительно выступает против» принятия палатой представителей законопроекта HR 7217, предусматривающего выделение помощи только Израилю на финансовый год до 30 сентября, сказано в документе.

Белый дом назвал законопроект «циничным политическим маневром», не направленным на решение наиболее острых проблем национальной безопасности. Чтобы достичь соглашения по выделению средств одновременно Израилю и Украине, защите границ и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от конфликтов по всему миру, администрация «месяцами» вела работу с сенаторами, говорится в заявлении.

«Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности. Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето, — сказано в документе.

Законопроект, о котором идет речь, представил 3 февраля сенатор-республиканец от штата Калифорния Кен Калверт. Документ предусматривает предоставление $17,6 млрд Израилю без помощи Украине и финансирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности на границе с Мексикой.

Конгрессмены не могут решить вопрос о дополнительной поддержке Киева с осени 2023 года. Администрация Байдена настаивает на принятии двухпартийного законопроекта, представленного накануне в сенате. Он предусматривает выделение дополнительного финансирования на сумму более $118 млрд, из которых $60 млрд пойдут на поддержку Украины, свыше $14 млрд — на помощь Израилю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США, а остальные средства — на иные цели.

Лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса Стив Скэлис заявил, что законопроект не будут выносить на голосование в палате представителей.

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