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Зеленский назначил новых глав администраций трех областей

Зеленский назначил глав администраций Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей
Двое из новых глав обладминистраций — сотрудники СБУ, еще один — бывший начальник областной полиции. Прошлых руководителей сняли с должностей 24 января

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав областных военных администраций (ОВА) трех регионов, соответствующие указы опубликованы на его сайте.

Назначены:

  • в Днепропетровской области — Сергей Лысак;
  • на подконтрольной Украине части Запорожской области — Юрий Малашко;
  • на подконтрольной Украине территории Херсонской области — Александр Прокудин.

Ранее 7 февраля эти кандидатуры были согласованы украинским правительством.

Как пишет «Политика страны», Лысак на данный момент возглавляет днепропетровское управление Службы безопасности Украины (СБУ). Ранее он руководил аналогичным подразделением в Житомирской области, а до этого был сотрудником спецподразделения «А» («Альфа»). Малашко — тоже сотрудник СБУ, он занимает пост заместителя главы Антитеррористического центра. Прокудин в 2019-2022-м был начальником главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

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Владимир Зеленский Днепропетровская область Запорожская область Херсонская область
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