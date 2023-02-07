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Зеленский назначил новых глав администраций трех областей
Зеленский назначил глав администраций Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей
Двое из новых глав обладминистраций — сотрудники СБУ, еще один — бывший начальник областной полиции. Прошлых руководителей сняли с должностей 24 января
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав областных военных администраций (ОВА) трех регионов, соответствующие указы опубликованы на его сайте.
Назначены:
- в Днепропетровской области — Сергей Лысак;
- на подконтрольной Украине части Запорожской области — Юрий Малашко;
- на подконтрольной Украине территории Херсонской области — Александр Прокудин.
Ранее 7 февраля эти кандидатуры были согласованы украинским правительством.
Как пишет «Политика страны», Лысак на данный момент возглавляет днепропетровское управление Службы безопасности Украины (СБУ). Ранее он руководил аналогичным подразделением в Житомирской области, а до этого был сотрудником спецподразделения «А» («Альфа»). Малашко — тоже сотрудник СБУ, он занимает пост заместителя главы Антитеррористического центра. Прокудин в 2019-2022-м был начальником главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
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