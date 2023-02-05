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«Украинская правда» узнала о скорой смене министра обороны Украины

«Украинская правда»: министра обороны Резникова может сменить глава разведки Буданов
Место Алексея Резникова может занять глава разведки Кирилл Буданов, пишет издание
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Украины Алексей Резников может уйти в отставку, но он останется в команде президента Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента, правительстве и силовых ведомствах. По данным издания, на его место может быть назначен глава разведки Кирилл Буданов.

По данным издания, Резников может стать министром юстиции. Действующего главу ведомства Дениса Малюську могут отправить послом в европейскую страну, пишет издание.

По поводу Буданова источник в силовых структурах Украины сказал изданию следующее: «Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет».

Резников в интервью «Украинской правде» однозначно не ответил на вопрос о том, покинет ли Минобороны. Он заявил, что у него не было «никаких разговоров, что [Резников] должен прекратить деятельность на этой должности», но он «готов к любому развитию событий».

О возможной замене Резникова на Буданова ранее писал в Telegram депутат Верховный рады Ярослав Железняк, но он подчеркивал, что конкретики насчет кадровых перестановок «точно никто не знает». По его словам, Резников может перейти на работу в Минстратегпром, сменив главу ведомства Павла Рябикина.

Депутат Рады Алексей Гончаренко в начале февраля сообщал в телеграм-канале, что «есть активные разговоры» о назначении главы Минобороны министром юстиции. Однако, указывал он, кто возглавит военное ведомство вместо него, пока неясно. Накануне депутат написал, что «есть высокая вероятность» увольнения в скором времени Резникова с поста министра обороны и перевода его в офис президента.

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В то же время «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщает, что информация о переходе Резникова на пост министра юстиции не соответствует действительности. Хотя собеседники издания также говорят, что он в ближайшее время может быть отправлен в отставку, а его место должен занять профессиональный военный, среди кандидатур — Буданов. Кадровые вопросы могут рассмотреть на заседании фракции «Слуга народа».

В конце января в Минобороны Украины разразился скандал из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам. После этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и заместитель директора департамента государственных закупок ведомства Богдан Хмельницкий. Позднее Хмельницкого, как писала «Украинская правда», заподозрили в растрате, а также в снабжении подразделений украинской армии некачественными бронежилетами. Подозрения против Шаповалова также связаны с проблемами со снабжением украинской армии. Обоих арестовали, сообщала газета.

Всего в конце прошлого месяца на Украине более десяти высокопоставленных должностных лиц покинули свои посты, в том числе заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко и несколько глав регионов. Президент Владимир Зеленский объяснил перестановки устранением помех государству. Он подчеркнул, что украинцам нужно сильное государство, и пообещал, что оно таковым станет.

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Андрей Гатинский, Елена Чернышова
Алексей Резников отставка Минобороны Украины
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