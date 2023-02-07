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Чиновникам запретили летать на вертолетах после катастрофы под Киевом

МВД Украины запретило чиновникам летать на вертолетах после катастрофы в Броварах
Должностные лица на Украине могут пользоваться только автотранспортом до завершения расследования крушения вертолета, в результате которого погибло руководство МВД
Фото: Juergen Schwarz / Getty Images Europe
Фото: Juergen Schwarz / Getty Images Europe

Украинским чиновникам запретили летать на вертолетах, пока не завершится расследование авиакатастрофы в Броварах Киевской области, в результате которой погибло руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Игорь Клименко, его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам Клименко, вертолеты Airbus Н225, один из которых разбился в Броварах, сейчас находятся на аэродромах. «Мы проверяем все вертолеты, которые были в системе МВД. Этот процесс затянется еще на время. Возможно, на месяц или на два, пока мы не установим с иностранными специалистами, что они безопасны. Если, конечно, рассматривать версию, что это неисправность, например, вертолета», — сказал и.о. министра.

Должностным лицам пока разрешено пользоваться только автотранспортом, уточнил он.

Вертолет с руководством МВД разбился в Броварах 18 января. Он упал возле здания детского сада. На борту находились девять человек, среди них — Монастырский и его заместитель Евгений Енин, все они погибли. В Госслужбе по ЧС сообщили о гибели в общей сложности 14 человек, в частности, одного ребенка. Пострадали 25 человек, 11 из них — дети.

Служба безопасности Украины называла три версии крушения вертолета: нарушение правил полета, техническая неисправность машины и умышленные действия с целью

уничтожения воздушного транспорта.Из-за катастрофы к экс-главе МВД Арсену Авакову пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Следователей заинтересовала информация о закупках вертолетов Airbus, когда Аваков возглавлял ведомство (2014–2021 гг.).

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Украина вертолеты авиакатастрофа
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