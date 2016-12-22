Премьер Японии заявил о желании заключить с Путиным мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава японского правительства заявил в интервью газете Sankei, говоря о предстоящей встрече с российским лидером.



«Я бы хотел подробно поговорит с Путиным. Я хочу решить вопрос о принадлежности Северных территорий (Курильских островов, — прим.РБК) и заключить мирный договор», — заявил Абэ.

Абэ встретится с Путиным во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума 11 сентября. Как отмечается издание, предстоящая встреча станет 22 для японского премьера и российского лидера.

На острова Курильской гряды претендует и Япония, и Россия. Такая ситуация возникла из-за того, что эти территории перешли под контроль СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Однако, мирный договор между Японией и Советским союзом подписан не был, соответственно и с Россией он тоже не подписывался. По мнению японских властей, Курильские острова являются «оккупированными северными территориями».

В 2016 Путин и Абэ договорились о ведении странами совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Эта договоренность была достигнута во время визита российского лидера в Японию, который тогда стал первым за 11 лет.