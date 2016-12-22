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Абэ пообещал заключить договор с Россией на основе доверия Путину
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Абэ пообещал заключить договор с Россией на основе доверия Путину
Политика, 18:04
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Абэ пообещал заключить договор с Россией на основе доверия Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Россия и Япония решат территориальный спор на основе доверия между лидерами двух стран. Об этом он рассказал во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«На основе выстроенного доверия [с президентом Владимиром Путиным] мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — сказал премьер-министр.

По итогам встречи Путин и Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

В начале сентября Синдзо Абэ призвал Владимира Путина заключить мирный договор и «поставить точку». По его словам, за последний год в отношениях России и Японии произошли сдвиги, которые страны не могли достичь за последние 70 лет.

В ноябре японская газета The Mainichi узнала у источников, что власти Японии стремятся ускорить переговоры с Россией по спорным территориям и планируют заключить соглашение в 2019 году на основе декларации 1956 года.

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Политика

Советско-японская декларация 1956 года прекратила состояние войны между СССР и Японией, существовавшее с августа 1945 года. Согласно девятому пункту договора, Советский Союз и Япония согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора. При этом СССР согласился передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения договора. Однако впоследствии Япония заключила соглашение с США, по которому японские власти разрешили пользоваться Соединенным Штатам военными базами на своей территории в течение десяти лет. Правительство СССР заявило, что этот договор направлен против него и Китая, поэтому отказалось рассматривать вопрос о спорных территориях.

Теги: Япония , мирный договор
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