Военная операция на Украине


Bloomberg узнал о вербовке наемников через Discord

Сюжет
Военная операция на Украине
Издание утверждает, что после общения в мессенджере мужчины из ЮАР через ОАЭ поехали в Россию
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Bloomberg сообщил о нескольких случаях вербовки граждан ЮАР для участия в военной операции на стороне России через сеть Discord, в которой обычно общаются между собой геймеры.

Как утверждает агентство, в 2024 году двое мужчин в ЮАР в чате познакомились с неким пользователем, после этого посетили российское консульство в Кейптауне, а затем через ОАЭ отправились в Россию. Уже там они подписали годичные контракты на службу в армии. Об их дальнейшей судьбе Bloomberg не сообщает.

Официально власти ЮАР отказались комментировать эти сообщения агентству. Ответа от консульства России в Кейптауне Bloomberg также не получил.

Ранее агентство уже заявляло о случаях рекрутинга граждан ЮАР для участия в военной операции. В ноябре 2025-го в причастности к этому обвиняли дочь бывшего президента Джейкоба Зумы. Якобы она нанимала людей для работы в охране, а в реальности они оказывались в российской армии. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщал, что власти получили просьбу о помощи от 17 граждан страны, которые «попали в окружение в Донбассе». Магвенья не уточнил, о вооруженных силах какой страны идет речь.

В Кремле тогда заявляли, что не располагают информацией о гражданах ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны боевых действий. МИД России также сообщал, что у Москвы нет данных о южноафриканских гражданах, которые «якобы были направлены в Россию <...> для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции».

В ЮАР радиоведущей предъявили обвинение в вербовке в армию России
Политика
Нонкулулеко Мантула

Агентство Associated Press неоднократно сообщало о бывших колумбийских военных, которые за деньги отправляются воевать на стороне ВСУ. Несколько колумбийских наемников были задержаны в Венесуэле, на пути с Украины домой.

Discord — платформа, популярная для общения у геймеров и в корпоративной среде IT. Кроме текстовых сообщений там есть возможность видео- и голосовых чатов. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению.

Роскомнадзор заблокировал Discord в октябре 2024 года. Объяснялось это тем, что мессенджер не выполнил требование удалить запрещенный контент и проигнорировал решение суда о штрафе за неудаление. При этом в сообщении РКН указывалось, что мессенджер мог использоваться в том числе для вербовки граждан.

Артем Филипенок
ЮАР вербовка наемничество
