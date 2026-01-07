Bloomberg узнал о вербовке наемников через Discord
Bloomberg сообщил о нескольких случаях вербовки граждан ЮАР для участия в военной операции на стороне России через сеть Discord, в которой обычно общаются между собой геймеры.
Как утверждает агентство, в 2024 году двое мужчин в ЮАР в чате познакомились с неким пользователем, после этого посетили российское консульство в Кейптауне, а затем через ОАЭ отправились в Россию. Уже там они подписали годичные контракты на службу в армии. Об их дальнейшей судьбе Bloomberg не сообщает.
Официально власти ЮАР отказались комментировать эти сообщения агентству. Ответа от консульства России в Кейптауне Bloomberg также не получил.
Ранее агентство уже заявляло о случаях рекрутинга граждан ЮАР для участия в военной операции. В ноябре 2025-го в причастности к этому обвиняли дочь бывшего президента Джейкоба Зумы. Якобы она нанимала людей для работы в охране, а в реальности они оказывались в российской армии. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщал, что власти получили просьбу о помощи от 17 граждан страны, которые «попали в окружение в Донбассе». Магвенья не уточнил, о вооруженных силах какой страны идет речь.
В Кремле тогда заявляли, что не располагают информацией о гражданах ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны боевых действий. МИД России также сообщал, что у Москвы нет данных о южноафриканских гражданах, которые «якобы были направлены в Россию <...> для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции».
Агентство Associated Press неоднократно сообщало о бывших колумбийских военных, которые за деньги отправляются воевать на стороне ВСУ. Несколько колумбийских наемников были задержаны в Венесуэле, на пути с Украины домой.
Discord — платформа, популярная для общения у геймеров и в корпоративной среде IT. Кроме текстовых сообщений там есть возможность видео- и голосовых чатов. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению.
Роскомнадзор заблокировал Discord в октябре 2024 года. Объяснялось это тем, что мессенджер не выполнил требование удалить запрещенный контент и проигнорировал решение суда о штрафе за неудаление. При этом в сообщении РКН указывалось, что мессенджер мог использоваться в том числе для вербовки граждан.
