Bloomberg связал дочь экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев на Украине

Дудузила Зума предлагала пройти подготовку в качестве телохранителей для работы в ее партии, мужчины уехали, оказались на фронте и потеряли связь с близкими, пишет Bloomberg. Россия опровергает обвинения в вербовке иностранцев

Дочь бывшего президента Южно-Африканской республики Джейкоба Зумы — Дудузила — вербовала мужчин из ЮАР и Ботсваны для отправки в зону военного конфликта на Украине, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и ее переписку в WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Джейкоб Зума — четвертый президент ЮАР, занимал этот пост с 2009 по 2018 год. Его дочь сейчас является членом Национального собрания ЮАР. Оба в прошлом были представителями партии «Африканский национальный конгресс» (African National Congress, ANC), но покинули ее и присоединились к «Копью Нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP).

По утверждению агентства, примерно 20 мужчин, которые общались Дудузилой Зума, в июле уехали Россию, где, как она им обещала, они пройдут подготовку в качестве телохранителей для работы в MKP. Родственники заявляют, что в итоге мужчины подписали контракты, уехали на фронт и не выходят на связь с августа.

В переписке в WhatsApp, на которую ссылается Bloomberg, Дудузила Зума заверяет, что мужчины не поедут в зону боевых действий. Как отмечает агентство, наемничество или участие в боевых действиях на стороне иностранного государства является преступлением в ЮАР с 1998 года.

Дудузила Зума, администрация президента ЮАР и МИД республики не ответили на запрос издания.

Нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее поручил провести расследование по поводу предполагаемой вербовки граждан республики для участия в зоне конфликта на Украине. Его администрация сообщала об обращении 17 южноафриканцев, «застрявших в Донбассе» и попросивших президента о помощи. Россия официально опровергла обвинения в вербовке иностранцев для участия в военной операции.

Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — сказал он телеканалу «Россия 1».