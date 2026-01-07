Уиткофф заявил о разговоре с BlackRock об инвестициях в развитие Украины
США ведут переговоры вместе с инвестиционной компанией BlackRock в рамках восстановления Украины после мирного урегулирования конфликта, заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.
«Наше общее видение будущего открывает перед украинским народом грандиозные перспективы — и в первую очередь для тех, кто вернется с войны и сможет найти достойную работу. В этом начинании мы сотрудничаем с компанией BlackRock и ее главой Ларри Финком, и уверены, что наш проект станет исключительно важным для будущего Украины», — сказал он на конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.
Уиткофф добавил, что «устойчивая экономика неразрывно связана с вопросами безопасности и напрямую усиливает ее».
«Именно это делает Украину сильным и независимым государством — а такой статус, по нашему мнению, критически важен для ее долгосрочного развития», — подчеркнул спецпредставитель.
Материал дополняется
