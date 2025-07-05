 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Bloomberg узнал об отказе BlackRock искать деньги на Украину из-за Трампа

Bloomberg: компания BlackRock перестала искать деньги для Украины из-за Трампа
Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press

Компания BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для вложений в Украинский фонд развития в начале года на фоне победы на выборах Дональда Трампа, рассказали источники Bloomberg.

О фонде намеревались объявить на следующей неделе на конференции по восстановлению Украины в Риме. Первоначальные вложения могли внести организации, финансируемые правительствами Германии, Италии и Польши. Но переговоры из-за позиции Трампа по Украине были остановлены. Неучастие США в фонде стало понятным еще в декабре 2024-го.

Заместитель председателя BlackRock и один из руководителей переговоров Филипп Хильдебранд анонсировал в прошлом году, что в фонд хотят привлечь как минимум $500 млн от стран, международных банков развития и других спонсоров, а также $2 млрд от частных инвесторов. Как отмечал Хильдебранд, это могло бы объединить консорциум инвесторов в акции и в долговые обязательства, способных профинансировать восстановительные работы в Украине на сумму не менее $15 млрд.

Представитель BlackRock заявил, что компания завершила свою бесплатную консультационную работу по Украинскому фонду развития в 2024 году и в настоящее время не участвует в «каких-либо активных проектах» с украинским правительством.

Источники Bloomberg рассказали, что во Франции разрабатывают альтернативный план по созданию фонда на замену инициативы BlackRock.

Материал дополняется

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Bloomberg узнал об отказе BlackRock искать деньги на Украину из-за Трампа Финансы, 11:39
«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты всю сумму по контракту игрока Спорт, 11:38
Два аэропорта в России ограничили полеты Политика, 11:30
Лайнер Ryanair загорелся на Майорке Общество, 11:28
Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC ради боя в Белом доме Спорт, 11:19
Президент Киргизии рассказал, зачем его стране нужен русский язык Политика, 11:15
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Какие риски несет приостановка сотрудничества Ирана с МАГАТЭ Политика, 11:01
Как «отец Лабубу» построил игрушечную империю стоимостью $45 млрдПодписка на РБК, 10:56
Чемпионка Европы в беге на 1500 м сообщила об онкологическом заболевании Спорт, 10:46
Росавиация заявила об остановке вылетов самолетов из Шереметьево Общество, 10:41
В Одессе взорвался автомобиль с военным Политика, 10:32
В «Сбере» сообщили о двойном ударе по малому бизнесу из-за высоких ставок Финансы, 10:31