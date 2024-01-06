Израиль нанес удары по базам «Хезболлы» в Ливане
Израильские истребители нанесли удар по двум тыловым базам шиитской группировки «Хезболла», расположенным в южной части Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
В сообщении указывается, что эти базы «имели особую важность для группировки».
В частности, добавили в ведомстве, была поражена база, с которой шиитские силы обстреливали Израиль.
Об атаках ВВС Израиля сообщал и телеканал Al Mayadeen. Он уточнял, что ракетные удары были направлены на районы Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, которые находятся между городами Сайда и Набатия. «Хезболла» сообщила в телеграм-канале, что потеряла пять своих бойцов из-за израильских обстрелов.
Утром 6 января «Хезболла» совершила массированный ракетный обстрел израильской военной базы в Мероне, где находится центр радиоэлектронной борьбы. Боевики выпустили по ней более 60 снарядов. Издание The Times of Israel сообщало, что сигналы воздушной тревоги звучали в 90 населенных пунктах страны.
2 января в результате удара израильского беспилотника в Бейруте погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, которого Al Mayadeen назвал организатором рейда палестинских боевиков в Израиль 7 октября. «Хезболла» пообещала отомстить за смерть аль-Аури.
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