Обама пообещал помочь Байдену переизбраться на второй срок

Бывший президент США Барак Обама предупредил нынешнего лидера страны Джо Байдена о высокой поддержке кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с встречей Обамы и Байдена.

По их словам, на обеде, состоявшемся в конце июня в резиденции Белого дома, Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Байдену переизбраться на второй президентский срок. По мнению Обамы, Трамп может стать гораздо более грозным кандидатом, чем демократы думают.

Источники газеты подчеркивают, что Обаму больше беспокоят не политические способности Байдена, а признание твердых позиций Трампа внутри Республиканской партии.

Согласно опросу, проведенному New York Times и Siena College, Байден и Трамп лидируют по рейтингам внутри своих партий, в связи с чем на выборах президента в 2024 году может состояться «матч-реванш» между ними, как это было на предыдущих выборах. Гипотетически оба кандидата по результатам опроса набрали 43% каждый.

При этом Трамп заявил, что, в связи с предъявленными обвинениями по уголовным делам, по поводу которых он судится, ему грозит 561 год тюрьмы. 1 августа его официально обвинили в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Команда Трампа назвала это очередной попыткой вмешательства в президентские выборы 2024 года.