Греция объявила о строительстве забора вдоль всей границы с Турцией

Заграждение необходимо, чтобы покончить с проблемой нелегальной иммиграции, которую в своих интересах использует Турция, сказал министр защиты граждан Греции

Патрулирование 5-метрового стального забора вдоль реки Эврос (Фото: Byron Smith / Getty Images)

Вдоль реки Эврос (другое название — Марица), которая служит границей Греции и стран Евросоюза с Турцией, будет построен забор, строительство первых 35 километров заграждения начинается немедленно. Об этом в эфире телеканала Skai сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос.

По его словам, общая протяженность забора составит около 140 км.

«Немедленное решение, которое существует, — это строительство первых 35 км в центральной точке с бюджетом в 100 млн евро. Для этого министерство защиты граждан в сотрудничестве с министерством национальной обороны завершило исследование, и мы ждем официального одобрения министерства. Чтобы устроить быстрый и незамедлительный конкурс», — сказал министр.

Он также сообщил, что в 2022 году греческая полиция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тыс. нелегальных иммигрантов и арестовала 1,3 тыс. перевозчиков людей. Теодорикакос пообещал положить конец нелегальной иммиграции.

Эврос (Марица) — одна из самых крупных рек Балканского полуострова, которая берет свое начало на юге Болгарии. Длина течения реки — около 490 км. Последняя треть течения реки перед впадением в Средиземное море протекает по границе Греции и Турции.

В Европе уже несколько стран или объявили о строительстве заграждений на границе, или уже построили заборы различных конструкций.

В июне 2022 года власти Польши сообщили, что завершили строительство забора на границе с Белоруссией. Его высота составляет 5 м, запланированная общая длина — 187 км. По всей длине заграждения планируется установить электронные системы контроля, в том числе камеры и датчики движения.

В ноябре 2022 года Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.

Правительство Финляндии в ноябре 2022 года предложило выделить €139 млн ($143,4 млн) на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией. Протяженность сухопутной границы между странами составляет около 1,3 тыс. км. В конце сентября пограничная служба Финляндии предложила поставить забор в юго-восточной части границы с Россией. Он оградит 10−20% границы — 130–260 км. По подсчетам ведомства, строительство займет 3–4 года.

А Украина возводит бетонный забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Заграждение, установленное на украинской территории, состоит из бетонных плит и не является сплошным, в некоторых местах бетонные блоки отсутствуют. Высота бетонного забора составляет 3–4 м, его возвели на удалении 10–15 м от границы с Белоруссией.