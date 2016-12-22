За последние сутки российские военные зафиксировали пять нарушений режима перемирия в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном на сайте ведомства.

Большинство случаев «беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения», по информации представителей министерства, произошло «в районах, подконтрольных боевикам [запрещенной в России] террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Они, как уточнили в Минобороны, в частности, были зафиксированы в Алеппо (три обстрела) и Латакии (два).

Турецкая часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, как рассказали в министерстве, в свою очередь зафиксировала четыре нарушения прекращения огня. Обстрелы, по данным турецких военных, произошли в провинциях Идлиб (один обстрел), Алеппо (один обстрел), Дамаск (один обстрел) и одно нарушение перемирия в Латакии.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная», — заметили также в ведомстве, уточнив, что «в течение суток было подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Шасмин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий». Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2323, заключили в Минобороны.

3 января «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные военно-дипломатические источники сообщил, что российская авиабаза Хмеймим в Сирии перед Новым годом подверглась минометному обстрелу. В результате атаки, по данным собеседников издания, российские военные потеряли четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72.

На следующий день, 4 января, российское Министерство обороны подтвердило информацию об обстреле базы Хмеймим. Инцидент, как рассказали в министерстве, произошел 31 декабря. «В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — сообщили в ведомстве, назвав данные об уничтожении при атаке семи российских военных самолетов «фейком».