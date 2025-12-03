Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина, Трампа и Зеленского

На таком ужине, как добавил Хегсет, подавался бы салат с «русской заправкой». Глава Пентагона назвал такое мероприятие «ужином за мир»

Фото: Пит Хегсет (Win McNamee / Getty Images)

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что считает идеальным ужин в компании лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Хегсет заявил в подкасте журналистки Кэйти Миллер, опубликованном на YouTube.

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», — сказал Хегсет в ответ на вопрос, каких троих людей пригласил бы на ужин.

Как добавил глава Пентагона, на это ужин бы подавали салат с «русской заправкой» — соусом на основе майонеза и кетчупа.

Ранее в Кремле завершилась встреча Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, она длилась почти пять часов.

Как рассказал по итогам встречи помощник Путина Юрий Ушаков представители Трампа передали российскому лидеру привет и наилучшие пожелания. «И в свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы Трампу, и причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов», — добавил Ушаков.

Кроме этого, он сказал, что компромиссы на переговорах пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но только когда будет «президентская повестка». Пока ее нет, подчеркивал министр.

В начале июля Зеленский заявил о необходимости встречи его и Путина для установления мира. Ранее он допускал возможность встречи с участием Трампа в случае, если Россия не согласится на двусторонние переговоры. В Кремле назвали встречу Путина и Зеленского возможной при достижении определенных договоренностей российской и украинской делегаций.