Политика⁠,
0

В Пентагоне заявили об угрозе военным из-за переписки Хегсета в Signal

Информация, которой министр войны США Пит Хегсет поделился в групповом чате Signal о предстоящей военной операции в Йемене, не только является засекреченной, но и могла подвергнуть американские войска опасности. К такому выводу пришел генеральный инспектор Пентагона, пишет ABC News.

Собеседники CBS News заявили, что Хегсет использовал свое личное устройство в служебных целях для передачи конфиденциальной военной информации США другим высокопоставленным чиновникам администрации президента Дональда Трампа и главному редактору журнала The Atlantic. Таким образом, говорится в отчете, министр нарушил политику ведомства.

Хегсет настаивал в своем заявлении, что данные, которыми он поделился в чате, не являются чувствительной и не поставят войска под угрозу в случае раскрытия. Это утверждение инспектор отверг.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Пит Хегсет США мессенджер Signal
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
