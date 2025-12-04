В Пентагоне заявили об угрозе военным из-за переписки Хегсета в Signal
Информация, которой министр войны США Пит Хегсет поделился в групповом чате Signal о предстоящей военной операции в Йемене, не только является засекреченной, но и могла подвергнуть американские войска опасности. К такому выводу пришел генеральный инспектор Пентагона, пишет ABC News.
Собеседники CBS News заявили, что Хегсет использовал свое личное устройство в служебных целях для передачи конфиденциальной военной информации США другим высокопоставленным чиновникам администрации президента Дональда Трампа и главному редактору журнала The Atlantic. Таким образом, говорится в отчете, министр нарушил политику ведомства.
Хегсет настаивал в своем заявлении, что данные, которыми он поделился в чате, не являются чувствительной и не поставят войска под угрозу в случае раскрытия. Это утверждение инспектор отверг.
Материал дополняется
