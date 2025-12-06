«Газпром экспорт» подал в суд на LBTG

«Газпром экспорт» подал иск к «дочке» Uniper, которой принадлежит 20% газопровода OPAL, соединяющего газотранспортную систему Западной Европы с «Северным потоком». Заявление подано в арбитражный суд Петербурга

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания «Газпром экспорт» подала иск к «дочке» немецкого концерна Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBTG) в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Из картотеки арбитражных дел следует, что исковое заявление поступило в суд 5 декабря. Других подробностей в карточке дела нет.

РБК направил запрос в «Газпром экспорт» и LBTG.

Lubmin-Brandov Gastransport GmbH владеет 20-процентной долей в газопроводе OPAL (Ostseepipeline Anbindungsleitung), который соединяет газотранспортную систему Западной Европы с трубопроводом «Северный поток» (Nord Stream I).

Летом 2022 года «Газпром» приостановил поставки газа по «Северному потоку», объявив о форс-мажорных обстоятельствах. Компания заявила, что сокращение прокачек по трубопроводу произошло из-за проблем с турбинами Siemens на компрессорной станции «Портовая». В конце сентября того же года три из четырех ниток газовых магистралей «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов. Проект Nord Stream 2 в итоге так и не был запущен.

Как и ряд других европейских энергокомпаний, Uniper инициировала арбитражное разбирательство и подала иск к «Газпрому» на €11,6 млрд, обвинив в убытках из-за недопоставки газа. В 2024 году концерн расторг долгосрочные контракты с «Газпром экспортом».

Также немецкая компания подала иски в суды Германии, требуя аванса от «Газпрома». Суд в Баварии отказал в ходатайстве Uniper, однако Нюрнбергский суд встал на ее сторону, в итоге компания добилась взыскания выплат на общую сумму около €8 млрд. Uniper обязалась перевести правительству любые компенсации по иску к «Газпрому».

По итогам арбитражного разбирательства в июне 2024 года концерну присудили €13,5 млрд. Однако в марте того же года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Uniper Global Commodities («дочку» Uniper) и METHA — Methanhandel судиться с «Газпром экспортом» в международном арбитраже. В том же месяце этот суд обязал обе зарубежные компании выплатить «дочке» «Газпрома» €14,312 млрд из-за нарушения судебного запрета.