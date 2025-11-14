На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

Запорожская АЭС получает энергию по линии «Ферросплавная-1», вторая линия автоматически отключилась. Персонал станции не фиксирует превышения радиационного фона

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась линия электропередачи «Днепровская» при срабатывании автоматической защиты, сообщила пресс-служба станции.

Это одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС.

«На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал контролирует ситуацию», — сказано в сообщении.

Все блоки атомной станции остановлены и находятся в состоянии «холодный остановки», оборудование продолжают обслуживать при строгом контроле норм радиационной безопасности. По данным ЗАЭС, на станции и прилегающей территории радиационный фон не изменен и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков без превышения естественных фоновых природных значений.

ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

Линия «Днепровская» возобновила свою работу 23 октября после ремонта, 8 ноября заработала и «Ферросплавная-1». МИД России в конце октября сообщил о получении от Украины гарантий безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания ЗАЭС.

Украинский президент Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что Россия препятствует ремонту ЗАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это говорил, что Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ.