Politico: в ЕС не поддержали план финансирования Киева за счет активов России

Politico узнала, что в ЕС не поддержали план помощи Киеву за счет России

Предложение Испании не позволит Украине достаточно быстро получить прибыль с российских активов и «срочный импульс экономике» — на это могут уйти годы, объяснили европейские чиновники

Фото: Thomas Peter / Reuters

Несколько европейских стран не поддержали план Испании по финансированию Украины за счет замороженных активов России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Согласно подсчетам Испании, с которыми ознакомилось Politico, прибыль от замороженных российских резервов может принести Киеву от €15 млрд до €17 млрд к 2027 году.

По мнению несогласных, предложение, выдвинутое Испанией, не даст экономике Украины импульса, в котором она нуждается, и вместо этого может «подорвать обязательства ЕС по оказанию поддержки Киеву».

Противники плана считают, что Киеву потребуются месяцы, а может, даже и годы, чтобы получить деньги, поэтому испанская инициатива не соответствует приоритету ЕС по поддержке Украины.

Ранее Еврокомиссия заявила, что хочет предоставить Киеву €17 млрд грантов плюс €33 млрд кредитов под низкие проценты до 2027 года, чтобы предотвратить банкротство страны. Если эти деньги поступят не из доходов, полученных от замороженных активов, то их придется финансировать из других источников, объясняет Politico.

Источники издания предположили, что предложение Испании было подготовлено испанскими чиновниками, мало осведомленными о настроениях в остальной части ЕС. «Это неприемлемая основа для обсуждения на EUCO [саммите лидеров ЕС 14–15 декабря] для многих стран», — сказал собеседник Politico.

Другой источник предположил, что таким образом Мадрид хотел использовать дополнительные средства ЕС для Украины на другие расходы, такие как миграционный кризис и конкурентоспособность блока.

«Это похоже на черный ход, чтобы попытаться использовать дополнительные средства для Украины на другие расходы ― которые, по совпадению, есть в собственном списке желаний Испании», — сказал другой дипломат.

Западные страны заморозили российские государственные и частные активы в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Москва называла ограничительные меры незаконными.

По оценке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, общая стоимость госактивов России, замороженных в ЕС, составляет €211 млрд.

Еврокомиссия перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе 14–15 декабря намерена обнародовать план, в котором предлагается обложить налогом прибыль с российских активов, чтобы оказать помощь в восстановлении Украины, писал Bloomberg. Непредвиденная прибыль от активов ЦБ России составит около €3 млрд, отмечало агентство.