ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать вице-премьера Украины Верещук

ФСБ обвинило вице-премьера Ирину Верещук, а также замглавы МИД Украины Эмине Джапарову, по статье УК о нарушении территориальной целостности России

Ирина Верещук (Фото: vereshchuk.ukraine / Facebook)

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство от ФСБ России о заключении под стражу вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирины Верещук, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Кроме того, в суд поступило такое же ходатайство в отношении заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Обеих следователи ФСБ обвиняют по ст. 280.2 УК (нарушение территориальной целостности Российской Федерации). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

В пресс-службе суда РБК уточнили, что речь идет о заочном аресте — Верещук и Джапарова находятся в розыске.

43-летняя Верещук, говорится на сайте возглавляемого ею ведомства, заняла должность министра в ноябре прошлого года. До этого она была депутатом Верховной рады Украины IX созыва. Кроме того, Верещук с 2010-го по 2015-й была мэром своего родного города Рава-Русская во Львовской области, а также, окончив военный вуз, проходила в течение пяти лет службу в ВСУ.

В период спецоперации она отвечала за эвакуацию жителей Донбасса на подконтрольные Киеву территории, а также призвала к добровольной эвакуации жителей Херсона, который с начала ноября перешел под контроль Украины. Помимо этого, Верещук заявляла, что участникам референдумов на новых территориях может грозить уголовное преследование.

Из биографии на сайте МИД Украины следует, что Джапаровой 39 лет, должность замглавы ведомства она занимает с 2020 года и отвечает за сотрудничество с международными организациями, в том числе с ЕС и НАТО, и «координирует работу по реализации целей и задач Крымской платформы», которая занимается поиском путей возврата контроля Украины над полуостровом.

В прошлом Джапарова работала в Министерстве информационной политики, где тоже курировала вопросы Крыма, а также была журналисткой «Радио Свобода» (признано в России иноагентом).