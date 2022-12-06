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Политика ,  
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Оливер Стоун назвал США виновниками конфликта на Украине

Режиссер Оливер Стоун назвал США виновниками конфликта на Украине

Американский кинорежиссер Оливер Стоун счел США виновниками военных действий на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Politika.

«Я не хочу вдаваться в более широкую историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем не простое, а все просто кричат: «Русские атакуют». И кто это спровоцировал? Что происходит там на Донбассе с 2014 года, и сколько людей уехало оттуда из-за того, что США усиленно вооружали украинскую армию?» — заметил Стоун.

По его мнению, Украина с 2014 года перестала быть нейтральной страной, «она была против русских», что «нарушило баланс» и привело к военным действиям.

Режиссер назвал Соединенные Штаты «экспертами в осуждении любой страны в мире, когда она пересекает линию международного порядка, то что они называют правилами», Сами в то же время «нарушают все правила, когда хотят», указал Стоун.

По его словам, он ошибся, проголосовав за Джо Байдена. «Я действительно думал, что он стареет и будет более зрелым и менее воинственным, потому что его биография ужасно воинственна. Он всегда был на стороне государства. Он всегда поддерживал военные действий», — пояснил режиссер.

Он считает, что Байден «путает Россию с [президентом Владимиром] Путиным и думает, что если он избавится от Путина, то будет управлять Россией, как во времена [Бориса] Ельцина», но «это лишь мечта».

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Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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