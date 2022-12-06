Оливер Стоун назвал США виновниками конфликта на Украине

Американский кинорежиссер Оливер Стоун счел США виновниками военных действий на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Politika.

«Я не хочу вдаваться в более широкую историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем не простое, а все просто кричат: «Русские атакуют». И кто это спровоцировал? Что происходит там на Донбассе с 2014 года, и сколько людей уехало оттуда из-за того, что США усиленно вооружали украинскую армию?» — заметил Стоун.

По его мнению, Украина с 2014 года перестала быть нейтральной страной, «она была против русских», что «нарушило баланс» и привело к военным действиям.

Режиссер назвал Соединенные Штаты «экспертами в осуждении любой страны в мире, когда она пересекает линию международного порядка, то что они называют правилами», Сами в то же время «нарушают все правила, когда хотят», указал Стоун.

По его словам, он ошибся, проголосовав за Джо Байдена. «Я действительно думал, что он стареет и будет более зрелым и менее воинственным, потому что его биография ужасно воинственна. Он всегда был на стороне государства. Он всегда поддерживал военные действий», — пояснил режиссер.

Он считает, что Байден «путает Россию с [президентом Владимиром] Путиным и думает, что если он избавится от Путина, то будет управлять Россией, как во времена [Бориса] Ельцина», но «это лишь мечта».

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