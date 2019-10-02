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Оливер Стоун заявил о гордости за свое интервью с Путиным

Американский режиссер Оливер Стоун в интервью газете Die Welt сообщил, что гордится своим интервью, которое он взял у президента России Владимира Путина в рамках подготовки фильма «Путин».

«Я очень горжусь этими интервью — четыре часа, и их смотрели люди, которые не остались равнодушны. Меня, так сказать, считают марионеткой Путина. Но я уже из-за многого подвергался нападкам», — сказал Стоун.

По его словам, американцы по отношению к другим странам «могут быть очень глупы, но в случае России их глупость смертельна». Он также назвал чушью обвинения в адрес Москвы о предполагаемом вмешательстве в выборы президента США.

Режиссер также допустил, что может снять фильм о президенте США Дональде Трампе. При этом Стоун отметил, что в настоящее время у него нет вдохновения для написания сценария фильма.

Премьера фильма Стоуна «Путин» (иностранная версия — The Putin Interviews) состоялась в июне 2017 года. В картине рассказывается о событиях 2000-х годов, периоде, когда Путин впервые был избран президентом, а также о взглядах российского лидера, которых он тогда придерживался.

Впервые о своем намерении снять фильм о Путине Стоун заявил в ноябре 2014 года. Тогда режиссер говорил, что хочет взять у российского лидера интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

На счету Стоуна несколько десятков художественных и документальных фильмов. Последние его вышедшие работы — «Украина в огне» (2016) и «Сноуден» (2016).

Теги: Оливер Стоун, Владимир Путин, интервью
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