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Политика ,  
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Оливер Стоун заявил о длительной войне США против России

Оливер Стоун
Оливер Стоун (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Соединенные Штаты начали против России войну после так называемой Мюнхенской речи Владимира Путина, которую он произнес на конференции по безопасности в феврале 2007 года. Об этом заявил режиссер Оливер Стоун в интервью газете The Washington Post, посвященном его новой книге мемуаров «Преследуя свет». Трансляция велась на YouTube-канале издания.

«Против России на протяжении уже долгого времени ведется военная кампания. Ее начались Соединенные Штаты в 2006-2007 году, когда он [российский президент Владимир Путин] произнес ту речь в Мюнхене. Но, я думаю, что на самом деле нет никаких свидетельств агрессивности России», — сказал Стоун.

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По его словам, агрессия исходит со стороны стран НАТО, «которые окружили Россию и которые, кстати говоря, окружают Китай». Он добавил, что США нужны люди, которые будут говорить с позиций мира.

«Давайте жить в дружбе с Россией, давайте жить в дружбе с Китаем и т.д. Мы должны поменять нашу точку зрения, поскольку до сих пор остаемся единственной силой в мире, которая контролирует войну. Мы не можем продолжать этот путь — это самоубийственный путь», — сказал Стоун.

Стоун известен своими интервью и положительными отзывами в адрес лидеров, которых внутри США часто подвергают критике. В 2003 году он выпустил фильм о Кубе с интервью тогдашнего руководителя страны Фиделя Кастро. В 2014 году Стоун снял фильм о бывшем венесуэльском лидере Уго Чавесе, в 2016-м — о скрывающемся от американских спецслужб бывшем сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене.

В 2017 году режиссер выпустил интервью с Путиным, а в 2019-м во время одной из бесед он попросил российского президента стать крестным отцом его дочери. В декабре прошлого года Стоун привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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Оливер Стоун режиссер война
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