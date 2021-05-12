Оливер Стоун заявил о длительной войне США против России

Оливер Стоун (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Соединенные Штаты начали против России войну после так называемой Мюнхенской речи Владимира Путина, которую он произнес на конференции по безопасности в феврале 2007 года. Об этом заявил режиссер Оливер Стоун в интервью газете The Washington Post, посвященном его новой книге мемуаров «Преследуя свет». Трансляция велась на YouTube-канале издания.

«Против России на протяжении уже долгого времени ведется военная кампания. Ее начались Соединенные Штаты в 2006-2007 году, когда он [российский президент Владимир Путин] произнес ту речь в Мюнхене. Но, я думаю, что на самом деле нет никаких свидетельств агрессивности России», — сказал Стоун.

По его словам, агрессия исходит со стороны стран НАТО, «которые окружили Россию и которые, кстати говоря, окружают Китай». Он добавил, что США нужны люди, которые будут говорить с позиций мира.

«Давайте жить в дружбе с Россией, давайте жить в дружбе с Китаем и т.д. Мы должны поменять нашу точку зрения, поскольку до сих пор остаемся единственной силой в мире, которая контролирует войну. Мы не можем продолжать этот путь — это самоубийственный путь», — сказал Стоун.