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Туск предупредил о проблемах для не способной защитить Украину Европы
Он также обратил внимание на «новые идеи и мысли» Макрона о сближении с Россией

Страны-члены Евросоюза должны помочь Украине в противостоянии «российской агрессии». Об этом заявил бывший глава Евросовета Дональд Туск, передает The Guardian.

Такое мнение он выразил, говоря о президенте Франции Эмманюэле Макроне, которого Туск описал как «надежду на будущее Европы». Но экс-глава Евросовета также отметил, что его смущают «очень новые идеи и мысли» французского лидера, в том числе о «смерти мозга» НАТО и сближении с Россией.

«Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эмманюэль Макрон также будет здесь очень последовательным», — сказал Туск.

«Если мы хотим относиться к Макрону как к будущему лидеру всей Европы, для этого нам нужен политик, который будет более ответственным за ЕС в целом, а не только за Францию», — считает он.

В начале ноября Макрон в интервью журналу The Economist призвал другие страны Евросоюза пересмотреть отношения с Москвой. По его словам, это необходимо, если ЕС хочет «построить мир в Европе и воссоздать европейскую стратегическую автономию».

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Туск говорил о важности поддерживать Украину и ранее. В частности, 1 декабря во время вручения ему премии имени Марион Денхофф за содействие международному взаимопониманию и примирению он заявил: «Поддержка Украины — в собственных интересах Европы». 5 июня на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским Туск отметил, что без Украины Европы быть не может.

Дональд Туск возглавлял Евросовет с 2014 по 2019 годы, на этом посту его сменил бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. В конце ноября Туска избрали председателем Европейской народной партии.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Туск, Украина, Евросоюз
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