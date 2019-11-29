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Политика ,  
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Туск сравнил свой срок на посту главы Евросовета с триллером Хичкока
В пятницу представитель Польши Дональд Туск, который пробыл главой Евросовета два срока подряд, передал полномочия бельгийцу Шарлю Мишелю
Дональд Туск (Фото: Yves Herman / Reuters)

Дональд Туск подвел итоги своей работы на посту главы Европейского совета и сравнил их с триллером Альфреда Хичкока. Такое заявление Туск сделал во время передачи полномочий своему преемнику — представителю Бельгии Шарлю Мишелю. Текст речи Туска опубликован на сайте Евросовета.

«Когда мой и ваш, дорогой Шарль, предшественник Херман Ван Ромпей передал мне председательство в Совете пять лет назад, я даже не подозревал, что сценарий моего срока будет написан самим Альфредом Хичкоком», — сказал Туск.

Он отметил, что на период его мандата пришлось немало кризисов — греческий, миграционный кризис, события на Украине, рост активности «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), а также решение Британии выйти из Евросоюза.

Туск добавил, что гордится тем, что служил Европе последние пять лет. «Это лучшее место в мире. По крайней мере, пока она остается континентом свободы и верховенства закона», — добавил Туск. Он отметил, что общая европейская цель — единство.

Мишель в свою очередь заявил, что вступление в должность — большая ответственность и большая честь для него. В шутку он добавил, что надеется получить столько же аплодисментов, сколько Туск получил в конце своего срока.

Срок полномочий главы Европейского совета составляет два с половиной года с возможностью продления только один раз. Туск занимал этот пост два срока подряд.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Туск, Евросовет
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