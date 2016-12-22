«На западном фронте без перемен»: главное из интервью Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев провел традиционную пресс-конференцию, подводящую итоги года. Премьер рассказал о пенсионной реформе, ситуации в здравоохранении и регулировании интернета. Главное из разговора с журналистами — в обзоре РБК

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

О нацпроектах

«8 трлн руб. действительно было необходимо аккумулировать для того, чтобы выполнять национальные цели развития, вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года. Но помимо этих 8 трлн <...> есть обычные, стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. Их же никто не отменял <…>. Если мы посмотрим на расходы, которые связаны с функционированием, развитием и модернизацией инфраструктуры, а также расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, то вместе с теми расходами, которые мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников, все это составит 23 трлн руб. <…>. Да, это все источники не только государственные, но и частные, но это все равно огромные деньги на развитие страны. Эти деньги найдены».

О пенсионной реформе

«Пенсионная реформа — самое трудное решение властей за последнее десятилетие. Конечно, мы понимали, что такого рода решения вызовут отрицательную реакцию.

<…>

Если смотреть по нынешним параметрам, это, безусловно, наименьшее зло. Мы это все сделали не ради устойчивости абстрактной пенсионной системы, хотя это важно для макроэкономики, а для того чтобы повысить выплаты пенсионерам. Это можно сделать только проведя сложные, но назревшие реформы. Никакого иного решения для власти не оставалось».

О кадрах в здравоохранении

«Врач — это трудная профессия и по знаниям, и по человеческим навыкам. Абсолютно значительная часть докторов верны клятве Гиппократа и служат людям. У нас дефицит врачей в стране примерно 22,5 тыс. человек. Это значит, что в отдельных местах не хватает терапевтов, педиатров, а в других не хватает узких специалистов. Дефицит нужно закрывать. За последние несколько лет мы подготовили примерно 8 тыс. врачей, эту работу нужно продолжить, но не любой ценой <...>. Нужна клиническая база. Врач не должен быть с айпадом в руках, он должен идти в операционную. Нужна подготовка и переподготовка».

О ценах на лекарства и маркировке

«Не грозит дефицит лекарств и никакого повышения цен не предполагается, за этим мы следим. У нас система состоит из так называемых обычных лекарств и льготных. Есть еще ЖНВЛП (список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. — РБК), их сейчас 699. В следующем году мы добавим еще 36. Это практически все, что необходимо, чтобы важнейшие проблемы здоровья решать. Этот список является защищенным и по деньгам, и по параметрам. В этом перечне уже сейчас 60% наименований — это наши препараты. У нас уже хороший контроль качества, и они продаются за рубли, соответственно, защищены от валютных скачков. А маркировка делается для человека, чтобы он мог понять, откуда это лекарство пришло. Это для развития лекарственного рынка и людей. И затраты, я уверен, будут совсем небольшими».

О нападениях в школах

«Я считаю, что главное в воспитании ребенка, пусть это и прозвучит консервативно, — это семья. Все начинается там. Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, а семья находится рядом, то обязанность родителей подойти и поинтересоваться, а чего он там торчит. А если это способ умыть руки, это и создает основу для такого рода трагедий. Очень важное значение имеет школа, и там тоже должны соответствующие мероприятия проводить. Мы с вами понимаем, интернет — это средство, нельзя видеть все проблемы только в самом интернете, хотя заниматься им надо. И мы это делаем. Такого рода истории всегда индивидуальны, и нет универсального решения. Необходимо соединить усилия всех, кто за это отвечает — семья, школа и государство, в той части, где это относится к области регулирования».

О повышении НДС

«При всех издержках повышения налогов это было самое безболезненное решение. Например, нам предлагали ввести налог с продаж или убрать льготы по лекарствам и продовольствию, но пострадали бы люди. И вот так перебрали все, что было возможно, и остановились на НДС. Это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики и для граждан решение. И мы эти решения не планируем пересматривать, они должны составить основу для развития на ближайший период».

О договоренностях с нефтяниками

«Экономика у нас рыночная, открытая, ничего здесь не меняется. Но очевидно, что мы обязаны следить за тем, что происходит, и вмешиваться в те процессы, которые идут. За последний период за счет роста цен на нефть наши нефтяные компании посчитали себя обиженными, что они не получают на внутреннем рынке достаточно. И пришлось на них надавить. Если все будет стабильно, ничего трогать не будем. Если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять непопулярные у нефтяников решения, включая заградительные пошлины».

О западных санкциях и ответных ограничениях

«На западном фронте без перемен. Из-за санкций и ответных мер наша торговля потеряла приблизительно $100 млрд. Но в решениях есть и определенные элементы, позволяющие развивать экономику. Сельское хозяйство, например, выиграло».

О санкциях против Украины

«Эти санкции, конечно, вводились не в отношении украинского народа, а в отношении тех, кто скомпрометировал себя. Мы не хотим никаких санкционных противостояний, но опять же, не мы первые начинали. Но несмотря на стремление украинских властей ограничить экономическое взаимодействие с Россией, сделать это непросто, мы для них крупнейший торговый партнер. Мы не заинтересованы в том, чтобы это противостояние было бесконечным, но если их ограничения будут сохраняться, то и мы будем сохранять свои».