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Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников
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Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников
Экономика, 00:00
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Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников
В результате майских указов 2012 года появились не только выигравшие, но и проигравшие категории бюджетников, выяснили эксперты РАНХиГС: младший медицинский персонал не почувствовал роста доходов и лишился социальных льгот
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вклад майских указов 2012 года в благосостояние бюджетников оказался «неравнозначным» для разных групп работников, утверждают научные сотрудники лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Марина Лопатина и Виктор Ляшок ​в своем опубликованном в сентябре исследовании «Исполнение майских указов 2012 года: последствия для бюджетного сектора» (*.pdf).

«В большей степени бенефициарами реформы стали учителя и преподавательский состав в сфере дошкольного и среднего профессионального образования, а также врачи», — указывают они. Однако от указов пострадал младший медицинский персонал, «который был сокращен более чем вдвое и частично переведен на более низкие должности».

Рост за счет сокращения

Повышение зарплат бюджетников было одним из ключевых KPI, которые президент Владимир Путин поставил после своего избрания на третий срок в 2012 году. Согласно указам зарплаты школьных учителей, педагогов в колледжах и техникумах должны были достичь среднего по каждому региону уровня заработка, а зарплаты преподавателей вузов и научных сотрудников должны были превысить средний уровень в два раза. Похожие цели были поставлены и в медицинской отрасли: зарплаты врачей к 2018 году должны были вырасти до уровня вдвое выше средней зарплаты в регионе, для среднего и младшего медперсонала — до уровня не ниже средней зарплаты.

Рост зарплат обеспечивало не только увеличение фонда оплаты труда, но и сокращение штатов бюджетных учреждений. Так, в сфере образования в 2013–2018 годах количество работников сократилось с 2,32 млн до 2,17 млн (по итогам первого полугодия текущего года). «При этом сокращалась численность наиболее квалифицированных групп работников — преподавателей вузов и научных сотрудников. Именно для этих профессиональных групп в сфере образования рост оплаты труда был наибольшим — за последние пять лет их средняя зарплата удвоилась в номинальном выражении. Одновременно происходила реформа в области высшего образования — сокращение и реорганизация вузов, закрытие большей части филиалов», — объясняют экономисты. Рост зарплат работников вузов был связан именно со снижением числа низкооплачиваемых рабочих мест.

Работников дошкольного образования, учителей и преподавателей можно назвать выигравшими, потому что за последние пять лет их совокупная численность почти не изменилась, следует из обзора РАНХиГС. Младшему медперсоналу пришлось сложнее — его численность за пять лет, по официальным данным, сократилась с 687 тыс. до 299 тыс. человек. Негативный эффект майские указы частично оказали и на средний медперсонал, занятость в котором уменьшилась с 1,44 млн до 1,32 млн человек. Количество врачей снизилось незначительно — на 3%.

Впрочем, как указывают авторы, фактические масштабы сокращений младшего медперсонала были не столь велики. Сотрудников переводили на должности уборщиков, хотя их обязанности при этом не менялись или отдавались на аутсорсинг. Из-за этого категория младшего медперсонала частично оказалась исключена из-под действия указов и, более того, лишилась льгот, которые полагаются медработникам (сокращенная рабочая неделя и дополнительно оплачиваемый отпуск). Часть обязанностей перешла и к среднему медперсоналу, указывают эксперты.

Во многом это было связано с формулировками указов, согласно которым нижняя граница зарплат для младшего и среднего медперсонала находилась на одном уровне. «Поэтому в условиях ограниченного ФОТа организации здравоохранения смогли довести зарплаты среднего медицинского персонала до целевого уровня, оставив большую их часть на рабочих местах, тогда как младший персонал был либо уволен, либо переведен на другие рабочие места, не отмеченные в указе», — подчеркивают экономисты.

Помощь от Росстата

Выполнить майские указы помогла новая методика, к которой Росстат перешел в 2015 году: при мониторинге выполнения указов он начал ориентироваться не на средние по региону зарплаты, а на среднемесячный доход от трудовой деятельности. Последний показатель учитывает не только зарплаты работников организаций, но и занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (то есть в том числе неформальный сектор). «Учет последних снижает средний показатель заработных плат в стране на 10–12%», — отмечают в РАНХиГС.

Разница в часах

При этом объем работы бюджетников в образовательной и медицинской сферах практически не изменился. По подсчетам экономистов РАНХиГС, среднее количество часов работы в неделю в секторе образования по всем категориям майских указов и в 2013-м, и в 2017 году составляло 35,8 часа. А отношение фактически проведенного на работе времени по отношению к нормативному даже снизилось — с 94,1 до 93,5% (за счет повышения нормы часов).

Гипотеза о росте продолжительности работы не подтверждается данными Росстата, объясняют экономисты РАНХиГС. «Если врачи в среднем в неделю работали по 37,7 часа как в 2013-м, так и в 2017 году, то у среднего медицинского персонала увеличилось количество часов работы в неделю с 38,0 до 38,1», — говорится в докладе.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: майские указы , зарплаты
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