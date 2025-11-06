 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Федорищевым в Самаре

Песков: Путин встречался с Федорищевым во время прошлого визита в Самару
Путин встречался с губернатором Самарской области Федорищевым во время прошлого визита в регион, поэтому в этот раз такой встречи не предусмотрено, сообщил Песков
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В графике у президента Владимира Путина во время визита в Самару нет встречи с губернатором области Вячеславом Федорищевым, так как они недавно уже встречались, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельная встреча была совсем недавно, в ходе прошлого посещения Самары», — сказал он.

Путин приехал в Самару 6 октября. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», выступил на форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. В ходе поездки он пообщался со спортсменами и одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на территории России.

Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом
Политика
Вячеслав Федорищев

В предыдущий раз Путин был в городе 5 сентября, после поездок в Китай и Приморье. Тогда он встретился с Федорищевым и посетил двигателестроительное предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в «Ростех».

В конце сентября эксперты «Минченко консалтинг» выпустили рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». В «красной зоне» (наиболее слабое положение) оказался в том числе и Федорищев. По мнению составителей рейтинга, главе Самарской области оппонируют «местные группы влияния», обладающие федеральным влиянием. Кроме того, эксперты критикуют его публичную коммуникацию.

Так, в середине октября в Сети распространилось видео, на котором Федорищев с матом объявляет главе Кинельского района Юрию Жидкову об отставке после инспекции муниципалитета. Позже губернатор заявил, что Дом культуры, школа и другие социальные объекты не были должным образом вовлечены в работу администрации, а потому он решил уволить чиновника. В эфире Радио РБК Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя, и извинился, но подчеркнул, что с точки зрения причин увольнения «суть остается сутью».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин Вячеслав Федорищев Самара Самарская область Дмитрий Песков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Губернатор Федорищев поручил разработать кодекс вежливости для чиновников
Политика
Федорищев опроверг сообщения о взломе телеграм-канала после 10 репостов
Общество
Федорищев позвал Крида в Самарскую область поговорить о Мизулиной
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
«Крестный отец» ИИ рассказал, когда компьютер превзойдёт человека Технологии и медиа, 22:43
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Федорищевым в Самаре Политика, 22:32
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Суд обратил в доход государства основанный Ходорковским лицей Политика, 22:22
Молодо — не зелено: как мошенники охотятся за деньгами молодежи Отрасли, 22:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 21:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
ЦБ: инвестор сможет подать в суд, если будет введен в заблуждение при IPO Инвестиции, 21:58
Андреева и Шнайдер проиграли все три матча на Итоговом турнире WTA Спорт, 21:55
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Топ-менеджер производителя Ozempic потерял сознание в Овальном кабинете Политика, 21:38
«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России Спорт, 21:37
В Русском доме в Молдавии назвали клеветой обвинения в шпионаже Политика, 21:29