Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Федорищевым в Самаре
В графике у президента Владимира Путина во время визита в Самару нет встречи с губернатором области Вячеславом Федорищевым, так как они недавно уже встречались, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Отдельная встреча была совсем недавно, в ходе прошлого посещения Самары», — сказал он.
Путин приехал в Самару 6 октября. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», выступил на форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. В ходе поездки он пообщался со спортсменами и одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на территории России.
В предыдущий раз Путин был в городе 5 сентября, после поездок в Китай и Приморье. Тогда он встретился с Федорищевым и посетил двигателестроительное предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в «Ростех».
В конце сентября эксперты «Минченко консалтинг» выпустили рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». В «красной зоне» (наиболее слабое положение) оказался в том числе и Федорищев. По мнению составителей рейтинга, главе Самарской области оппонируют «местные группы влияния», обладающие федеральным влиянием. Кроме того, эксперты критикуют его публичную коммуникацию.
Так, в середине октября в Сети распространилось видео, на котором Федорищев с матом объявляет главе Кинельского района Юрию Жидкову об отставке после инспекции муниципалитета. Позже губернатор заявил, что Дом культуры, школа и другие социальные объекты не были должным образом вовлечены в работу администрации, а потому он решил уволить чиновника. В эфире Радио РБК Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя, и извинился, но подчеркнул, что с точки зрения причин увольнения «суть остается сутью».
