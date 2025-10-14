Самарский губернатор обматерил и уволил чиновника после проверки

Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района после проверки. Губернатор заявил о неудовлетворительной работе местной власти и пообещал кадровые перестановки

Юрий Жидков (Фото: zhidkov63 / Telegram)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после проверки городского округа Кинель принял решение об отставке районного главы Юрия Жидкова. В Сети появились кадры, где глава региона, используя нецензурное выражение, объявляет чиновнику об увольнении.

Позже Федорищев в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видеообращение, в котором заявил, что Дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

«Поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности», — сказал губернатор.

Федорищев пообещал назначить и.о. в ближайшие несколько недель, а также подготовить новую схему правительства, которая вступит в силу 15 декабря. «Два месяца министры работают на своих местах, заместители губернатора, зампреда. Все знают свои обязанности. А с 15 декабря будем работать по-другому», — заявил глава региона.

По информации правительства Самарской области, 14 октября Федорищев вместе с командой регионального правительства в рамках рабочей поездки посетил городской округ Кинель и Кинельский муниципальный район.

Поездка началась с посещения школы в поселке Кинельский, где в 2025 году был выполнен капитальный ремонт. Губернатор отметил «неудовлетворительное состояние фасада здания и благоустройства прилегающей территории».

«Новые и современные классы, а за окном — не пойми что. Так быть не должно. Есть замечания по некоторым организационным моментам в работе школы», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Одна из причин проверки — Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который Самарская область впервые примет с 5 по 7 ноября, пять новых спортивных объектов открываются в Кинеле.