Самарский губернатор обматерил и уволил чиновника после проверки
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после проверки городского округа Кинель принял решение об отставке районного главы Юрия Жидкова. В Сети появились кадры, где глава региона, используя нецензурное выражение, объявляет чиновнику об увольнении.
Позже Федорищев в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видеообращение, в котором заявил, что Дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».
«Поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности», — сказал губернатор.
Федорищев пообещал назначить и.о. в ближайшие несколько недель, а также подготовить новую схему правительства, которая вступит в силу 15 декабря. «Два месяца министры работают на своих местах, заместители губернатора, зампреда. Все знают свои обязанности. А с 15 декабря будем работать по-другому», — заявил глава региона.
По информации правительства Самарской области, 14 октября Федорищев вместе с командой регионального правительства в рамках рабочей поездки посетил городской округ Кинель и Кинельский муниципальный район.
Поездка началась с посещения школы в поселке Кинельский, где в 2025 году был выполнен капитальный ремонт. Губернатор отметил «неудовлетворительное состояние фасада здания и благоустройства прилегающей территории».
«Новые и современные классы, а за окном — не пойми что. Так быть не должно. Есть замечания по некоторым организационным моментам в работе школы», — приводит его слова пресс-служба правительства.
Одна из причин проверки — Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который Самарская область впервые примет с 5 по 7 ноября, пять новых спортивных объектов открываются в Кинеле.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?