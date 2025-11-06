 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

В ЕК заявили, что не запрещали выдачу виз россиянам

Сюжет
Война санкций
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Еврокомиссия не вводила общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам — за визовую политику по-прежнему отвечают отдельные страны — члены ЕС, заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

«Я могу подтвердить, что мы изучаем дополнительные меры [по визовым ограничениям], но в политике [Еврокомиссии] нет требования о запрете выдачи виз», — сказал Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что в Евросоюзе в 2022 году был введен принцип снижения приоритетности для виз россиянам и Еврокомиссия следит, чтобы он исправно реализовывался. Ламмерт также подчеркнул, что с 2019 до 2023 год число выданных россиянам виз упало примерно в восемь раз — с 4 млн до 500 тыс.

ЕС после начала боевых действий на Украине в 2022 году расторг соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, что усложнило для россиян получение Шенгена и сделало его более дорогостоящим.

Накануне издание Politico сообщило, что Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев». Исключениями послужат поездки «по гуманитарным соображениям», а также визы для граждан России, имеющих подданство одной из стран Евросоюза.

Комментируя это сообщение, в Кремле заявили, что европейцы «не забыли, как строить стены».

При этом, по данным самой Еврокомиссии, в прошлом году доля отказов в шенгенской визе россиянам снизилась, больше всего их выдали Италия и Франция.

Анастасия Лежепекова
Еврокомиссия шенгенские визы визы россияне запрет
