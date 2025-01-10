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Политика ,  
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Туск сообщил о разрешении Украины на эксгумацию жертв Волынской резни

Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Украина впервые выдала разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

«Принято решение о первых эксгумациях польских жертв Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России. — РБК)», — написал он.

Туск также поблагодарил за сотрудничество министров культуры Польши и Украины.

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Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства ОУН-УПА были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий.

Варшава неоднократно просила Киев провести эксгумацию жертв этих событий, чтобы похоронить их по христианскому обычаю. В Польше также назвали провокацией размещение флагов ОУН-УПА на бронетранспортерах Rosomak, поставленных Варшавой украинской армии.

В июле 2024 года польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни. Туск тогда согласился с вице-премьером и отметил, что «Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши».

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Дональд Туск Польша Украина Волынская резня
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