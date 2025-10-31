 Перейти к основному контенту
ЕС допустил меры против трех стран из-за ограничения украинского импорта

ЕС рассматривает все варианты мер в отношении Польши, Венгрии и Словакии, которые продолжают блокировать украинский импорт. Варшава, Будапешт и Братислава объясняют ограничения защитой национальных интересов
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Европейская комиссия не исключает возможности принять правовые меры против Польши, Венгрии и Словакии, которые продолжают сохранять односторонние ограничения на импорт украинских товаров. Они нарушают правила единого рынка ЕС, запрещающие национальные торговые барьеры, и вызывают серьезные разногласия внутри Евросоюза, пишет Politico.

Запреты, распространяющиеся на украинское зерно и другую сельскохозяйственную продукцию, противоречат новому пересмотренному торговому соглашению, вступившему в силу 13 октября 2025 года. Это соглашение было разработано для стабилизации украинского экспорта и одновременно защиты интересов европейских фермеров.

Заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Улоф Гилл подчеркнул, что нет оправданий для сохранения национальных ограничений и что исполнительные органы ЕС усилят диалог с «непреклонными столицами». Он также подтвердил, что рассматриваются все варианты воздействия на них.

Политика
президент Евросовета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (слева направо)

Польша, Венгрия и Словакия заявляют, что введенные ограничения не отменяются автоматически и остаются необходимыми для защиты местных производителей. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь обвинил Брюссель в «приоритетном внимании к украинским интересам»﻿, а словацкий министр Ричард Такач назвал гарантии соглашения «недостаточно сильными»﻿ для своей страны.

Ранее Politico сообщило, что Венгрия планирует создать в Евросоюзе альянс с Чехией и Словакией, который бы скептически относился к политике союза в отношении Украины. По информации издания, создание подобного блока может затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине.

Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, это может стать «карт-бланшем на бесконечную войну» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины. Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву и выступают против антироссийских санкций.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Москва также считает западные санкции незаконными.

