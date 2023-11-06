Channel 12: ХАМАС за полтора месяца до атаки на Израиль устраивал пробные акции

Channel 12 сообщил о пробных атаках ХАМАС за полтора месяца до вторжения

ХАМАС за полтора месяца до нападения на Израиль 7 октября проводил пробные атаки, сообщил Channel 12. В том числе боевики движения подорвали забор между сектором Газа и Израилем и сбили камеру наблюдения

Израильская наземная операция в секторе Газа (Фото: Israel Defence Forces / Global Look Press)

Палестинское исламистское движение ХАМАС примерно за полтора месяца до атаки на южные районы Израиля утром 7 октября устраивало пробные акции, сообщает израильский телеканал Channel 12.

В частности, примерно за месяц до нападения движение устроило подрыв забора, разделяющего сектор Газа и Израиль, в результате чего в заграждении образовалась дыра, через которую мог пройти человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об этом инциденте, забор отремонтировали, отмечает телеканал.

Также в течение месяца, предшествовавшего атаке, ХАМАС пыталось вывести из строя камеру наблюдения израильской армии. Члены движения изучили несколько способов проведения этой диверсии, в итоге им удалось сбить одну камеру, а 7 октября они применили этот метод в нескольких местах, сообщает Channel 12. Кроме того, по его данным, бойцы ХАМАС проверяли, сколько времени им нужно, чтобы подбежать к забору, приблизиться к нему и остаться рядом с заграждением.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

По оценкам ЦАХАЛ, в атаке участвовали порядка 3 тыс. боевиков движения. В течение первых двух дней боевых действий силы ЦАХАЛ ликвидировали около 1 тыс. боевиков на территории Израиля и захватили еще 200, сообщили в Армии обороны Израиля.

В конце октября израильские военные вошли в сектор Газа, а 2 ноября взяли в окружение крупнейший город Газу. Целью операции Тель-Авив называет полное уничтожение ХАМАС. ЦАХАЛ 5 ноября сообщила о продвижении вглубь сектора Газа с севера и занятии позиции вдоль побережья. Тем самым израильские войска разделили регион на северную и южную части, отметили в ЦАХАЛ. Представитель израильской армии подчеркнул, что открытым остается коридор на юг для эвакуации мирного населения.