Экс-посол Украины в ФРГ ответил на жалобу немецкого политика «Мимими»

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил на заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха о внесении его Киевом в список «террористов»: «Мимими».

«Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует. Перестаньте представлять себя «невинной жертвой», — написал экс-посол в Twitter, и ранее отличавшийся неипломатичными высказывания.

Мютцених, как пишет газета Die Welt, пожаловался на «дискриминацию» тех, кто, как и он сам, выступает за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине. На съезде СДПГ в Берлине он заявил, что украинские власти включили его в «список террористов», так как он выступает за прекращение огня и дипломатические шаги. По его словам, ему поступали угрозы.

Официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко опроверг наличие такого списка.

«Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько я знаю, в Украине никаких разбирательств против Рольфа Мютцениха не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинских властей не соответствуют действительности», — написал Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

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