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Япония сообщила о проходе корабля ВМС Китая через ее территориальные воды
Разведывательный корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая прошел через территориальные воды Японии возле юго-западной части страны. Об этом сообщило японское Минобороны, передает NHK.
Согласно сообщению, китайский корабль в течение трех часов плавал возле острова Кутиноэрабу, который относится к префектуре Кагосима. Затем, он покинул японские территориальные воды в районе острова Якусима той же префектуры, после чего направился на юго-восток.
Министерство обороны продолжает осуществлять мониторинг, а также анализировать цель действий китайского корабля.
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