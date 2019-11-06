Путин посетит съезд «Единой России» по подготовке к думским выборам

Владимир Путин приедет на съезд «Единой России» 23 ноября, рассказали источники РБК и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мероприятие будет посвящено подготовке к думским выборам 2021 года

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин посетит съезд «Единой России», который состоится 23 ноября на ВДНХ, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. Мероприятие уже стоит в графике президента, уточнили собеседники РБК.

«Такие планы есть», — подтвердил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предстоящий съезд будет посвящен подготовке к думским выборам 2021 года и подведению итогов прошедшей региональной кампании, говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, «съезд будет исключительно электоральным, будут обновлены партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически будет дан старт кампании 2021 года».

Путин приезжал на съезд партии власти и 8 декабря прошлого года. Тогда это был первый с 2012 года приезд президента на съезд, не приуроченный к выборам. Источники РБК объясняли, что глава государства посетит мероприятие, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку Турчаку, который на тот момент занимал свой пост чуть более года, и самой партии «в сложное для нее время». Встреча Путина с единороссами проходила на фоне падения рейтинга партии, связанного с пенсионной реформой.

9 декабря 2018 года за единороссов, по данным ВЦИОМ, готовы были голосовать 36,6% россиян, но по состоянию на 27 октября 2019 года эта цифра составляла 33,9%. При этом на последних выборах в заксобрания партия власти получила первые места везде, кроме Хабаровского края, однако практически во всех регионах ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами в этих же субъектах в 2014 году. Турчак по итогам кампании заявил, что «Единая Россия» «жахнула на этих выборах всех». «Прогнозы горе-социологов и политологов (о проигрыше «Единой России») рассыпались», — подчеркнул он.