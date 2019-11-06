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Политика ,  
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Путин посетит съезд «Единой России» по подготовке к думским выборам
Владимир Путин приедет на съезд «Единой России» 23 ноября, рассказали источники РБК и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мероприятие будет посвящено подготовке к думским выборам 2021 года
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин посетит съезд «Единой России», который состоится 23 ноября на ВДНХ, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. Мероприятие уже стоит в графике президента, уточнили собеседники РБК.

«Такие планы есть», — подтвердил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предстоящий съезд будет посвящен подготовке к думским выборам 2021 года и подведению итогов прошедшей региональной кампании, говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, «съезд будет исключительно электоральным, будут обновлены партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически будет дан старт кампании 2021 года».

Путин приезжал на съезд партии власти и 8 декабря прошлого года. Тогда это был первый с 2012 года приезд президента на съезд, не приуроченный к выборам. Источники РБК объясняли, что глава государства посетит мероприятие, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку Турчаку, который на тот момент занимал свой пост чуть более года, и самой партии «в сложное для нее время». Встреча Путина с единороссами проходила на фоне падения рейтинга партии, связанного с пенсионной реформой.

9 декабря 2018 года за единороссов, по данным ВЦИОМ, готовы были голосовать 36,6% россиян, но по состоянию на 27 октября 2019 года эта цифра составляла 33,9%. При этом на последних выборах в заксобрания партия власти получила первые места везде, кроме Хабаровского края, однако практически во всех регионах ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами в этих же субъектах в 2014 году. Турчак по итогам кампании заявил, что «Единая Россия» «жахнула на этих выборах всех». «Прогнозы горе-социологов и политологов (о проигрыше «Единой России») рассыпались», — подчеркнул он.

В преддверии съезда единороссы сменили глав 13 региональных отделений, руководителями которых стали губернаторы. Таким образом «Единая Россия» вернулась к практике, когда губернаторы возглавляли ее региональные организации. Премьер-министр, лидер единороссов Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов 24 октября подверг критике практику самовыдвижения поддерживаемых партией кандидатов.

«Эту практику нужно прекратить», — в частности, заявил премьер. По его словам, когда поддерживаемые единороссами кандидаты «прячутся» за самовыдвижением, «сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще». «А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него (самовыдвиженца) не проголосуют», — сказал Медведев, подчеркнув, что лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где кандидаты шли от партии.

Политолог Александр Пожалов говорил РБК, что слова премьера нужно расценивать как сигнал региональным элитам в преддверии выборов в Госдуму 2021 года. Партию не списывают со счетов: «Наоборот, именно «Единая Россия» останется опорным проектом для федеральной власти на выборах в Госдуму», — пояснял эксперт.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, «Единая Россия»
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