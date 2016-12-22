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Путин посетит съезд «Единой России» на фоне падения ее рейтингов
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Путин посетит съезд «Единой России» на фоне падения ее рейтингов
Политика, 07:10
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Путин посетит съезд «Единой России» на фоне падения ее рейтингов
Владимир Путин приедет на декабрьский съезд «Единой России». Президент хочет поддержать партию на фоне падения ее рейтингов, утверждают источники РБК. Съезд, не приуроченный к выборам, Путин посетит впервые с 2012 года
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Впервые за шесть лет

Владимир Путин примет участие в съезде «Единой России», запланированном на 7–8 декабря, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. Приезд главы государства ожидается во второй день мероприятия, 8 декабря, уточнил один из собеседников РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, действительно ли Путин намерен посетить съезд «Единой России», ответил, что «этого нельзя исключать».

Это будет первый за шесть лет приезд президента на не приуроченный к выборам съезд партии власти. В последний раз он посещал такой съезд в мае 2012 года, когда лидером единороссов был избран Дмитрий Медведев. В 2013 году непосредственно на съезд глава государства не приехал, ограничившись встречей с партийным активом за день до мероприятия. В 2014 и 2015 годах «Единая Россия» съездов не проводила. Отчетно-выборный съезд в январе 2017 года, когда премьера избрали председателем во второй раз, Путин также не посетил. Песков тогда объяснял РБК, что «лидером партии является Дмитрий Медведев, а съезд носит рабочий характер».

Во время своего прошлого президентского срока Путин не пропускал только предвыборные съезды — в июне 2016-го, перед думской кампанией, и в декабре 2017-го, в преддверии президентских выборов. Тогда единороссы объявили о поддержке главы государства, который баллотировался на свой четвертый срок в качестве самовыдвиженца.

«Сложное время»

Нынешний съезд завершит дискуссии об обновлении партии, которые проводились в регионах; также пройдет плановая ротация высшего и генерального советов, рассказал РБК источник, близкий к руководству «Единой России». Встреча главы государства с единороссами пройдет на фоне падения рейтинга партии, связанного с пенсионной реформой. Путин приедет на съезд, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, который занимает свой пост чуть более года, и самой партии «в сложное для нее время», утверждают близкие к Кремлю собеседники РБК.

«В электоральном смысле сам по себе приезд президента ничего партии не даст — она в таком положении, что одним только визитом «отца-основателя» делу не поможешь. Рейтинг «Единой России» будет расти, но медленно», — говорит еще один источник РБК, близкий к Кремлю.

10 июня 2018 года, за четыре дня до того, как было объявлено о пенсионной реформе, рейтинг единороссов, по данным ВЦИОМа, составлял 47,8%. Сразу после объявления о грядущем повышении пенсионного возраста рейтинги начали падать, нижняя точка была зафиксирована 30 сентября — 34,5%. По состоянию на 11 ноября, рейтинг партии власти составлял 36,7%.

Похожие цифры дает и ФОМ. По данным на 10 июня, за «Единую Россию» готовы были голосовать 45% граждан, минимум пришелся на 30 сентября — 31%. По состоянию на 4 ноября, отдать голоса за единороссов изъявляли желание 35% россиян.

Падение рейтингов отразилось и на результатах региональных выборов в единый день голосования 9 сентября. Результат единороссов оказался ниже, чем на прошлых выборах, в 14 из 16 регионов, где прошли кампании в заксобрания. Падение составило от 2 до 25% в зависимости от региона.

«Участие Путина [в съезде] продемонстрирует, что «Единая Россия» была и остается президентской партией, и опровергнет все разговоры о якобы имеющихся у Кремля планах создать новую партию власти», — полагает политолог Виталий Иванов. Также приезд президента подтвердит, что аппаратные позиции Турчака по-прежнему крепки, добавляет эксперт.

Несмотря на то что рейтинги власти и единороссов находились всю вторую половину года под серьезным давлением, «Единая Россия» остается партией власти и основным политическим механизмом проведения президентской и правительственной политики, говорит глава совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. «И что особенно важно — в регионах, что имеет принципиальное значение на фоне не самых простых выборов этого года и не менее сложных избирательных кампаний следующего года», — добавляет эксперт. «В свое время и самовыдвижение Путина на президентских выборах, и рост случаев самовыдвижений губернаторов на региональных выборах уже обозначили определенную тенденцию дистанцирования по отношению к «Единой России». Поэтому тем более нужен баланс и сигналы о том, что роль партии власти остается высокой», — считает Бадовский.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Андрей Турчак , Дмитрий Песков
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