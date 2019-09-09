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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
По словам секретаря генсовета партии, прогнозы «горе-социологов» не оправдались и «Единая Россия» «жахнула всех» на этих выборах, победив во всех регионах, кроме Хабаровского края
Андрей Турчак (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», — сказал Турчак. «Прогнозы горе-социологов и политологов [о проигрыше партии власти] рассыпались», — добавил секретарь генсовета партии.

По его словам, во всех заксобраниях, кроме Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство, причем в основном за счет партийных списков.

В Хабаровском крае партия власти проиграла не только по спискам, но и все одномандатные округа, сказал РБК источник в «Единой России». По его словам, из 24 округов 21 выиграла ЛДПР, 2 — КПРФ и один самовыдвиженец.

По словам еще одного источника в «Единой России», хабаровский губернатор Сергей Фургал «проявил политическую незрелость», так как мог бы разделить ответственность с другими партиями, оказав поддержку в прохождении их кандидатов, но не сделал этого. «Мог бы быть сформирован сбалансированный региональный парламент, с которым Фургал бы отработал свой первый срок и, возможно, пошел бы на второй. Сейчас — конфетно-букетный период (у Фургала с избирателями). Но на хайпе пять лет работать невозможно, рано или поздно он ошибется», — заявил собеседник в партии власти. В этом случае ЛДПР «его бросит», сказал единоросс.

Политика
В России прошел единый день голосования. Главное

В единый день голосования выборы в местные парламенты прошли в 13 регионах России, в том числе в Москве.

Авторы: Наталья Галимова, Мария Бондаренко
Теги: Андрей Турчак, Единая Россия, выборы, Единый день голосования
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