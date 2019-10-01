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Единороссы сменят глав региональных отделений перед думскими выборами
«Единая Россия» проведет ротацию глав региональных отделений перед ноябрьским съездом, на котором будет дан старт кампании по выборам в Госдуму. Всего планируется сменить до 20 глав отделений, часть из них — под задачи 2021 года
Фото: Александр Музыченко / «‎Коммерсантъ»

Ротация перед съездом

Руководство «Единой России» планирует сменить до 20 глав региональных отделений в преддверии съезда партии, намеченного на конец ноября. Об этом РБК рассказал источник в руководстве «Единой России» и подтвердили в пресс-службе партии.

Предстоящий съезд будет посвящен подготовке к думским выборам 2021 года и оценке результатов прошедшей региональной кампании, ранее говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Съезд будет «исключительно электоральным, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года», пояснял он.

К моменту проведения съезда в партии уже будет понимание, по какой модели пройдут выборы в Госдуму — будет ли сохранено соотношение списочников и одномандатников в пропорции 50 на 50 или же произойдут изменения, заявил РБК источник в руководстве «Единой России». Ранее близкие к администрации президента собеседники РБК сообщали об обсуждении идеи изменения пропорции с увеличением числа одномандатников до 75% и уменьшением списочной составляющей до 25%.

Зачем запустили ротацию

Один из этапов подготовки к съезду — ротация глав региональных отделений. В настоящее время идет аудит их работы, «по итогам возможны кадровые решения», сказал РБК источник в руководстве «Единой России». Часть секретарей будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии региональных кампаний 2020 года (где ожидаются сложные для партии власти выборы), еще часть — под задачи 2021 года, пояснил собеседник РБК. При этом ротация в преддверии думских выборов «необязательно означает, что человек плохо работал», говорит источник. Замена может происходить по принципу соответствия или несоответствия главы регионального отделения поставленным задачам, пояснил собеседник РБК.

Руководство «Единой России» также планирует составить рейтинг секретарей региональных отделений и к съезду довести до партийцев топ-10 лидеров и топ-10 отстающих, сообщил собеседник РБК.

Какую цель ставит «Единая Россия» на выборах в Госдуму

Если говорить о глобальных задачах партии власти, то это как минимум получение обычного большинства в Госдуме, говорит политтехнолог Петр Быстров. Сохранения нынешнего конституционного большинства, то есть более чем трехсот мандатов, вряд ли приходится ожидать на фоне падения рейтингов партии власти из-за пенсионной реформы, считает он. Хотя за два года, оставшихся до думских выборов, ситуация может измениться, оговаривается эксперт.

Что касается смены глав региональных отделений «Единой России», то «есть регионы, где позиции партии ослаблены»: «В первую очередь это московский горком, глава которого Андрей Метельский проиграл выборы в Мосгордуму. А муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и деятельность главы регионального отделения Вячеслава Макарова стали предметом разбирательства со стороны ЦИК», — напоминает Быстров. К тому же партия власти ухудшила свой результат пятилетней давности на муниципальных выборах в Петербурге, добавляет он.

«Если «Единая Россия» хочет сохранить электоральный результат [в Москве и Петербурге на выборах в Госдуму], она должна обновить в первую очередь руководство столичных региональных отделений», — резюмирует эксперт.

Насколько будет эффективна замена глав региональных отделений, зависит от региона и человека, но в целом это полумера, считает политолог Алексей Макаркин. Избиратель имеет дело с устойчивым партийным брендом, и отношение к нему людей зависит не только от работы главы регионального отделения, но и от репутации партии в целом, говорит эксперт.

Задача «Единой России» на думских выборах — как минимум получение обычного большинства, соглашается Макаркин. «Но проблема в том, что прошлые выборы 2016 года прошли для партии очень успешно, она получила конституционное большинство, проиграв всего несколько одномандатных округов. Такой результат был связан с сохранением «крымского эффекта», — рассуждает эксперт. — Если события будут развиваться по инерционному сценарию, то на выборах 2021 года партия, скорее всего, получит по спискам меньше, чем в прошлый раз, а конкуренция в округах серьезно усилится, и не факт, что «Единая Россия» везде выступит успешно. При этом все будут сравнивать результаты выборов 2021 года с 2016-м, «не вдаваясь в детали».

Единороссам необходимо подумать о позитивной повестке, например, о своего рода отчете перед избирателями о сделанном, а также решить, как кандидаты будут идентифицироваться с партией на выборах в одномандатных округах. «Есть избиратель, который готов голосовать за «Единую Россию», и избиратель колеблющийся. Вопрос в том, как не потерять одних и привлечь других», — говорит Макаркин. Возможно, единороссам стоит применить дифференцированный подход: в каких-то регионах акцентировать внимание на связи кандидатов с партией, в каких-то — нет, полагает эксперт.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Андрей Турчак, «Единая Россия»
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