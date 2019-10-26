Депутаты Киевского горсовета попросили Зеленского уволить мэра Кличко

Депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также премьер-министру страны и спикеру Верховной рады с просьбой уволить мэра столицы Виталия Кличко со второй занимаемой им должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Тест этого письма поддержало 18 депутатов, которые также считают необходимым изучить вопрос роспуска совета и назначения перевыборов. Городские парламентарии просят вмешаться высшее руководство страны в решение этого вопроса, «чтобы ликвидировать коррупционный консенсус и запустить процесс обновления и перезагрузки власти в столице».

4 сентября украинское правительство предлагало президенту Зеленскому уволить Кличко с должности главы киевской администрации, который совмещает этот пост мэром Киева. По словам Кличко, в случае такого решения он лишится многих полномочий по управлению города и превратится в исключительно номинальную фигуру.

