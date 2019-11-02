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Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко по запросу Высшего антикоррупционного суда. Об этом РБК-Украина сообщили в НАБУ.

В антикоррупционном бюро отметили, что по состоянию на 31 октября досудебное расследование продолжается.

2 октября Высший антикоррупционный суд постановил возбудить дело в отношении Кличко, который подозревается в злоупотреблении властью. В частности рассматривается вопрос о возможных хищениях средств во время ремонтных работ на Шулявском мосту в Киеве.

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Кличко подал в суд на кабмин Украины после решения о его увольнении

В конце октября депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с постом мэра. Соответствующее письмо подписали 18 депутатов, которые считают, что это поможет «ликвидировать коррупционный консенсус» в столице Украины.
 

Теги: Виталий Кличко, Киев, коррупция
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