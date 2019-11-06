В заявлении ГКНБ также говорится, что в ходе следственных действий и допросов задержанных боевиков было установлено, что они выполняли «специальное задание» и их целью была именно погранзастава «Ишкобод». Нападавшие приехали на четырех автомобилях, им удалось захватить пять автоматов Калашникова, но затем они были нейтрализованы. В ходе допроса задержанные сообщили, что прорвались в Таджикистан с конкретным заданием — провести теракты для дестабилизации обстановки в стране, передает «РИА Новости» слова источника в ГКНБ.

Сообщение о нападении выпустило и МВД страны. Сообщение министерства отличается от заявления ГКНБ — по данным министерства, захвачены были четверо, а не пятеро боевиков. Ни один независимый источник в Таджикистане информацию о нападении не подтвердил, а дорога в сторону района, где произошел инцидент, была частично заблокирована.

Несостыковки в заявлениях властей

«Версия ГКНБ совершенно не выдерживает критики, потому что сама логика передвижения этих условных террористов противоречит здравому смыслу и ставит под вопрос дееспособность таджикских силовых ведомств как минимум в двух районах, — сказал РБК эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев. — Я хорошо знаю сопредельные Таджикистану районы Афганистана, поэтому представляю себе этот маршрут. Это должны быть люди, чрезвычайно подготовленные. И странно выглядит, что в ходе нападения большая часть их была моментально убита».

«Почему они выбрали именно этот участок границы, сказать сложно, нужно больше официальных данных», — отметил в беседе с РБК директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. Однако похожий прецедент уже был — в 1999 году боевики запрещенного «Исламского движения Узбекистана» попытались проникнуть в Узбекистан через территории Киргизии и Таджикистана, напоминает эксперт. После разгрома ИГ в Сирии часть боевиков отправилась в Афганистан, расширение географии группировки затрагивает и север страны, также отмечает он.

«Исключать возможность одиночных переходов границы нельзя — там очень сложный рельеф, поэтому небольшая группа людей в целом может нелегально пересечь границу», — говорит директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар.

Таджико-узбекская граница долгие годы была напряженным участком. Однако нападавшие вряд ли рассчитывали на то, чтобы спровоцировать конфликт на границе, так как, после того как в 2016 году президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев, отношения Ташкента и Душанбе стали нормализовываться, трений почти не осталось, говорит Казанцев. Версию о том, что боевики хотели спровоцировать конфликт между Таджикистаном и Узбекистаном, Омар Нессар также считает несостоятельной, ссылаясь на то, что отношения между странами в последние два года налаживаются.

О принадлежности террористов к ИГ также пока говорят только власти. Согласно тем сообщениям, которые поступают с севера Афганистана в последние месяцы, ситуация там в целом нормализуется, напряженность снижается, отметил в разговоре с РБК Омар Нессар.

При этом ситуация в Таджикистане с политической и экономической точки зрения в последние годы ухудшается. Два основных источника доходов местного населения — переводы от мигрантов из России и китайские инвестиции — сокращаются, что подогревает недовольство населения, говорит Казанцев. Повод для недовольства дает и разгром властями Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), хотя по условиям мирного соглашения, закончившего гражданскую войну в 1997 году, оппозиция должна была быть представлена во власти, указывает эксперт. ПИВТ была запрещена в 2015 году.