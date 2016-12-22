Под санкции США попали затонувший иранский танкер и закрывшийся банк

Эти активы в списке увидел глава МИД Исламской Республики Джавад Зариф

Танкер Sanchi (Фото: China Daily / Reuters)

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана в своем Twitter прокомментировал американские санкции. По его словам, США отчаянно пытались расширить список, а потому включили в него закрытый шесть лет назад банк, а также танкер, который утонул несколько месяцев назад.

Зариф при этом заметил, что гибель танкера широко освещалась телеканалами по всему миру.

Танкер Sanchi в январе этого года столкнулся в Южно-Китайском море с сухогрузом под флагом КНР. От удара произошел взрыв, в результате чего погибли все 32 члена экипажа. В течение следующих восьми дней на танкере горела нефть, а затем судно затонуло.

Банк Tat, о котором говорит Зариф, был закрыт еще в 2012 году.

Как сообщает Press TV, американские журналисты попросили Госдепартамент предоставить комментарий после замечания главы МИД Исламской Республики, однако в Госдепе не стали отвечать на этот вопрос, ограничившись заявлением, что не намерены реагировать на заявления кого-либо из иранских лидеров.

Накануне США ввели новый пакет санкций против Ирана. В список Министерства финансов вошли 700 физических и юридических лиц, в том числе суда и самолеты. Были затронуты нефтяной, банковский и транспортный секторы.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что таким образом Вашингтон хочет «дать понять иранскому режиму, что они столкнутся с растущей финансовой изоляцией и экономической стагнацией, пока они коренным образом не изменят свое дестабилизирующее поведение».

В Тегеране санкции назвали «операцией психологического давления», пообещав продолжать торговать нефтью и в конечном итоге «прорвать санкции».