Политика⁠,
0

Новый министр обороны Франции Ле Мэр отказался от должности

Назначенный Лекорню министр обороны Франции Ле Мэр отказался от должности. Ранее в отставку ушел сам французский премьер
Бруно Ле Мэр
Бруно Ле Мэр (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Экс-министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, назначенный министром Вооруженных сил Франции, отказался от должности. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я отмечаю, что мое решение [войти в состав правительства] вызывает непонятную, ложную и несоразмерную реакцию у некоторых людей... Сегодня поздно утром я предложил немедленно выйти из состава правительства и передать свои полномочия министра вооруженных сил премьер-министру. Президент принял мое предложение», — заявил он.

Ле Мэр выразил надежду на то, что его уход позволит возобновить переговоры по новому правительству.

Его назначил министром вооруженных сил премьер Франции Себастьян Лекорню, ранее сам занимавший этот пост. Лекорню сменил Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия, но спустя 27 дней, 6 октября, также подал в отставку.

Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности
Политика
Себастьян Лекорню

И левая, и правая оппозиционные силы выразили недовольство составом нового кабинета Лекорню: в нем не нашли ожидаемого разрыва с предыдущей политикой — ключевые министры остались на своих местах. Недовольство также вызвал новый пост Ле Мэра. Генеральный секретарь Социалистической партии Пьер Жуве, представляющей левую коалицию «Новый народный фронт» (NFP), отметил, что они собираются вынести вотум недоверия правительству, потому что «ничего не изменилось».

В июле 2024 года Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. Голосование прошло в два тура — 30 июня и 7 июля — и не принесло успеха президентскому лагерю: победителем стал левый альянс «Новый народный фронт». Ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) заняла третье место, но значительно укрепила свое влияние, получив 124 депутатских мандата. Центристско-реформистская коалиция, поддерживающая Макрона, сохранила около 200 мест, в то время как блок NFP получил 192 места, что сделало правительство фактически зависимым от оппозиции.

The Times назвала Макрона «хромой уткой»
Политика
Эмманюэль Макрон

