 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Ключевые министры сохранили посты в новом правительстве Франции. Пост ставшего премьером Лекорню — главы Минобороны — занял экс-министр экономики Ле Мэр. Новый состав кабмина раскритиковали как оппозиция, так и сами министры

Назначенный около месяца назад премьер-министром Франции Себастьян Лекорню объявил часть состава нового правительства, передает BFM TV.

Согласно списку, ключевые министры сохранили свои позиции в кабинете, за исключением министра экономики — вместо Эрика Ломбара им стал Ролан Лескюр из партии президента Эмманюэля Макрона Renaissance.

Новым министром вооруженных сил вместо самого Лекорню стал экс-министр экономики Бруно Ле Мэр, что стало «большим сюрпризом», отмечает BFM. Телеканал называет Ле Мэра «политическим наставником» Лекорню. Сам Ле Мэр до этого заявлял, что исключает включение в правительство Лекорню.

Сохранили свои позиции, в частности, министр юстиции Жеральд Дарманен, глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр культура Рашида Дати, министр национального образования Элизабет Борн, а также министр внутренних дел Бруно Ретайо.

«Этим министрам предстоит непростая миссия — обеспечить страну бюджетом до 31 декабря и послужить Франции. Они приняли это, зная, что им придется искать компромиссы с нашей оппозицией», — написал Лекорню в Х.

Объявление оставшейся части нового правительства ожидается в ближайшее время. Кроме того, 7 октября Лекорню выступит в парламенте с заявлением, что, как ожидается, «определит контуры» политики нового кабмина, пишет BFM.

Объявленный состав кабмина вызвал критику внутри самого правительства. Назначенный глава МВД Ретайо в Х заявил, что «состав правительства не отражает обещанного прорыва». «Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся в результате этого заявления, завтра утром я созываю стратегический комитет республиканцев», — сообщил он.

Оппозиция также раскритиковала новый состав правительства. Основатель ультралевой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон назвал ситуацию «цирком». «Едва получив назначение, Бруно Ретайо грозится уйти из правительства! Вот они, преподают уроки стабильности и ответственности», — написал он в Х.

Сможет ли экс-министр обороны вывести Францию из затяжного кризиса
Политика
Себастьен Лекорню

39-летнего Лекорню на должность премьер-министра Франции 9 сентября выдвинул президент Макрон. Он сменил на посту Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия. Байру сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой по сокращению расходов и дефицита бюджета, но провалил голосование.

Франция переживает экономический кризис. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8% ВПП, что намного выше официального целевого показателя ЕС в 3%. Кроме того, в конце первого квартала 2025 года государственный долг страны вырос до €3,346 трлн, или 114% ВВП.

Байру при планировании бюджета на 2026 год предложил существенно урезать расходы, заморозив как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. Однако эти идеи не поддержала оппозиция.

Лекорню пообещал добиться успеха в решении проблемы бюджета. Он сообщал, что связывался с оппозиционными партиями.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция правительство Себастьен Лекорню
Материалы по теме
Макрон заявил о работе над обновлением ядерной доктрины Франции
Политика
Сможет ли экс-министр обороны вывести Францию из затяжного кризиса
Политика
Французский генерал призвал быть готовыми к войне «с сегодняшнего вечера»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
СК возбудил дело из-за взрыва газа в жилом доме в Красном Луче Общество, 01:39
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели Политика, 01:29
Три российских аэропорта приостановили полеты Политика, 01:24
Вучич исключил национализацию нефтекомпании NIS ради отсрочки санкций США Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Лекорню объявил новый состав правительства Франции Политика, 00:56
Захарова ответила на заявление Мерца о российских дронах над Мюнхеном Политика, 00:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Колумбийские военные попросили своего президента вывезти их с Украины Политика, 00:27
Около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки Политика, 00:11
Как ездить на мотоцикле зимой и что об этом говорят правила Авто, 00:09
«Нелепая ситуация». Почему «Спартак» пропустил три гола в начале дерби Спорт, 00:01
Экономисты стали закладывать в прогнозы заморозку ставки ЦБ до конца годаПодписка на РБК, 00:00
В ХАМАС опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа Политика, 05 окт, 23:38
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 05 окт, 23:24