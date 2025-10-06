Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Ключевые министры сохранили посты в новом правительстве Франции. Пост ставшего премьером Лекорню — главы Минобороны — занял экс-министр экономики Ле Мэр. Новый состав кабмина раскритиковали как оппозиция, так и сами министры

Назначенный около месяца назад премьер-министром Франции Себастьян Лекорню объявил часть состава нового правительства, передает BFM TV.

Согласно списку, ключевые министры сохранили свои позиции в кабинете, за исключением министра экономики — вместо Эрика Ломбара им стал Ролан Лескюр из партии президента Эмманюэля Макрона Renaissance.

Новым министром вооруженных сил вместо самого Лекорню стал экс-министр экономики Бруно Ле Мэр, что стало «большим сюрпризом», отмечает BFM. Телеканал называет Ле Мэра «политическим наставником» Лекорню. Сам Ле Мэр до этого заявлял, что исключает включение в правительство Лекорню.

Сохранили свои позиции, в частности, министр юстиции Жеральд Дарманен, глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр культура Рашида Дати, министр национального образования Элизабет Борн, а также министр внутренних дел Бруно Ретайо.

«Этим министрам предстоит непростая миссия — обеспечить страну бюджетом до 31 декабря и послужить Франции. Они приняли это, зная, что им придется искать компромиссы с нашей оппозицией», — написал Лекорню в Х.

Объявление оставшейся части нового правительства ожидается в ближайшее время. Кроме того, 7 октября Лекорню выступит в парламенте с заявлением, что, как ожидается, «определит контуры» политики нового кабмина, пишет BFM.

Объявленный состав кабмина вызвал критику внутри самого правительства. Назначенный глава МВД Ретайо в Х заявил, что «состав правительства не отражает обещанного прорыва». «Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся в результате этого заявления, завтра утром я созываю стратегический комитет республиканцев», — сообщил он.

Оппозиция также раскритиковала новый состав правительства. Основатель ультралевой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон назвал ситуацию «цирком». «Едва получив назначение, Бруно Ретайо грозится уйти из правительства! Вот они, преподают уроки стабильности и ответственности», — написал он в Х.

39-летнего Лекорню на должность премьер-министра Франции 9 сентября выдвинул президент Макрон. Он сменил на посту Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия. Байру сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой по сокращению расходов и дефицита бюджета, но провалил голосование.

Франция переживает экономический кризис. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8% ВПП, что намного выше официального целевого показателя ЕС в 3%. Кроме того, в конце первого квартала 2025 года государственный долг страны вырос до €3,346 трлн, или 114% ВВП.

Байру при планировании бюджета на 2026 год предложил существенно урезать расходы, заморозив как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. Однако эти идеи не поддержала оппозиция.

Лекорню пообещал добиться успеха в решении проблемы бюджета. Он сообщал, что связывался с оппозиционными партиями.