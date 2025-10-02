Фон дер Ляйен заявила о смене подхода к санкциям против России
Евросоюз при подготовке 19-го пакета санкций против России меняет подход, переходя «от поэтапного усиления давления к жестким мерам». Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита европейских лидеров в Копенгагене.
«Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли. И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», — сказала глава ЕК.
Новый 19-й пакет санкций Евросоюза против России согласован с США, его примут в ближайшее время, сообщал 22 сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Евросоюз намерен в том числе снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, принять ограничительные меры против платежной системы «Мир», запретить экспорт ряда руд, металлов, химикатов и солей, а также ввести санкции в отношении 45 российских и зарубежных компаний. Помимо этого, Еврокомиссия предложила ввести санкции против третьих стран за предполагаемую помощь российскому ВПК, отказаться от российского сжиженного природного газа к 2027 году.
Bloomberg писал со ссылкой на источник, близкий к правительству, что Россия готовит план, который позволит быстро национализировать иностранные активы в ответ на действия ЕС, если тот решится на изъятие российских активов за рубежом. После начала военной операции на Украине Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них порядка $5–6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе.
Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что экономика России продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».
Российская сторона подчеркивала, что обратится в суды, если Запад примет те или иные решения в отношении замороженных российских средств. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что «воровство чужих активов» не останется безнаказанным.
